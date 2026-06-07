ضياء السيد: دخول صلاح في الشوط الثاني تم باتفاق مسبق

علق الكابتن ضياء السيد ، على مشاركة محمد صلاح أمام البرازيل بداية من الشوط الثاني فقط، مؤكداً أن الأمر تم وفق اتفاق مسبق وبرنامج تأهيلي خاص باللاعب.

وقال ضياء السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في ضهر الأهلي " على قناة الأهلي مع الإعلامي أحمد أسامة، إن صلاح لم يكن جاهزاً لخوض المباراة كاملة، ولذلك تم الاتفاق على مشاركته لمدة شوط واحد فقط.

وأضاف أن اللاعب يدرك جيداً أهمية المرحلة الحالية وضرورة الحفاظ على جاهزيته البدنية قبل المباريات الرسمية المقبلة، خاصة مواجهة بلجيكا.

وشدد المدرب السابق للمنتخب على أن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بالتنسيق الكامل بين الجهاز الفني واللاعب.

تتوجه بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى مدينة سبوكين الأمريكية، في العاشرة مساء اليوم، بتوقيت مصر، الثالثة عصراً بتوقيت أوهايو، استعداداً لمواجهة منتخب بلجيكا في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم 2026.

وتتوجه بعثة المنتخب إلى سبوكين في رحلة طيران تستغرق 5 ساعات.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

مصر vs بلجيكا

15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.