الأمن يكشف حقيقة ممارسة مالك مقهى في القاهرة للبلطجة وترويج المخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلالهما صاحب الحساب من مالك مقهى لقيامه بممارسة أعمال البلطجة ضده والترويج للمواد المخدرة والأسلحة بالمقهى الخاص به بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد صاحب الحساب (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) واتهم مالك المقهى المشار إليه بأعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة وقيامه بتصوير ونشر مقطعى الفيديو على النحو المشار إليه ليتسنى ضبطه.

وبسؤال المشكو فى حقه (مقيم بذات دائرة القسم) نفى قيامه بأعمال البلطجة أو الإتجار بالمواد المخدرة ، واتهم صاحب الحساب بأنه دائم افتعال المشاكل ، وقيامه بتصوير مقطعى الفيديو المشار إليهما ونشرهما على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى فى إطار التشهير به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.