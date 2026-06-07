استخدموا أسطوانة بوتاجاز.. ضبط طرفي مشاجرة بين الأقارب في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض أقاربه بالتهجم عليه بمنزله ومحاولة أحدهم إشعال النيران به بإسطوانة بوتاجاز بقنا.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع وشقيقه ) وطرف ثان (شقيق الطرف الأول من الأب ، ونجله) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قنا ، بتاريخ 6 يونيو الجارى تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بالأيدى دون حدوث إصابات ، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإحضار إسطوانة بوتاجاز ومحاولة إشعال النيران بها لخلافات بينهم حول الجيرة.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات ، وأرشد أحدهم عن إسطوانة البوتاجاز المستخدمة فى الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.