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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على سيدة الشرقية لحملها أدوات لممارسة السحر والنصب

المتهمة
المتهمة
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بحيازة إحدى السيدات للأدوات المستخدمة فى ممارسة أعمال النصب والدجل حال إستقلالها وآخرون سيارة ميكروباص بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقاطع الفيديو (عاملة نظافة "لها معلومات جنائية"– مقيمة بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) وبسؤالها قررت بأن تلك الأوراق الظاهرة بمقاطع الفيديو هى خطابات من أهلية أحد ذويها المحكوم عليه ، وأنه أثناء عودتها لمحل سكنها مستقلة سيارة ميكروباص قام بعض مستقلى السيارة بتصويرها إعتقاداً منهم بأن تلك الأوراق والزجاجة خاصين بأعمال الدجل والشعوذة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية إحدى السيدات سيدة الشرقية دجل نصب سحر

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