السيطرة على حريق محدود فى عدد من أشجار النخيل بأسوان

تعرض شخصين للإصابة باختناق؛ نتيجة وقوع حريق محدود في عدد من أشجار النخيل في قرية الطويسة بمركز دراو شمال أسوان.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، فيما تم إسعاف المصابين في نفس المكان.

حريق محدود فى عدد من أشجار النخيل بأسوان

وتعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان، إخطارا، يفيد بنشوب الحريق؛ فانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ونجحت في السيطرة على النيران.

وتبين من الفحص إصابة شخصين باختناق، هما “سيدة. أ”- 50 سنة، و"محمود. م"- 34 سنة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية، التحقيق.