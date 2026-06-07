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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعزيز الكفاءة وتقليل الأعطال..محافظ أسوان يتابع ميدانياً أعمال تركيب المطرقة المائية بمحطة الصرف الصحى بالكرور

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال تطوير محطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور ، والتى تتضمن تركيب المطرقة المائية بالتعاون بين شركة صرف القاهرة الكبرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمنطقة .

وخلال الجولة، التى رافقه فيها المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، والعاملين بالشركة ، فضلاً عن أهالى المنطقة  أكد المحافظ على أن تركيب المطرقة المائية يأتى ضمن خطة فنية متكاملة بدأ فى وضعها اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السابق ، والتى تستهدف تطوير منظومة التشغيل بالمحطة ، بما يسهم فى تقليل الأعطال المتكررة وحماية الشبكات من تأثيرات الضغوط المفاجئة ، وضمان إستمرارية الخدمة بكفاءة أعلى حيث سيتم الإنتهاء من المطرقة والتشغيل التجريبى لها الأربعاء القادم .

إستكمال الإجراءات الفنية لتحسين الشبكة
وأوضح المهندس عمرو لاشين أنه بالتوازى مع أعمال تركيب المطرقة المائية سيتم تنفيذ أعمال تركيب 4 محابس هواء على خط الطرد ، وخاصة أن المحابس تم توريدها وجاهزة للتركيب وذلك فى إطار خطة فنية تستهدف تحسين أداء الشبكة والحد من المشكلات التشغيلية الطارئة ، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق المسبق مع الأهالى للإعلان عن موعد التنفيذ نظراً لإحتياج الأعمال إلى قطع المياه لمدة 12 ساعة متواصلة  .

جهود

محطة جديدة لإنهاء المشكلات بشكل جذرى
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم قريباً البدء فى إنشاء محطة المشتل الجديدة رقم (12) عقب الإنتهاء من إجراءات الطرح والترسية ، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على مشكلات الصرف الصحى بمنطقة الكرور بشكل جذرى وتحقيق إستقرار الخدمة والإستدامة على المدى الطويل  .

تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات
وأكد محافظ أسوان أن مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحى تأتى فى إطار رؤية متكاملة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بما يحقق الإستدامة ويرفع كفاءة التشغيل فى مختلف المناطق السكنية .

الإستماع لمطالب الأهالى
وحرص المحافظ خلال جولته على الإستماع إلى مطالب وإحتياجات أهالى منطقة الكرور ، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية ستعمل على دراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة بما يسهم فى تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم مطالبة الأهالى بالإتفاق على مقترح فيما بينهم بشأن تشجير الحديقة أو تركيب أنترلوك بها لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطلبهم فى أسرع وقت .

الخلاصة :
تعكس أعمال تطوير محطة صرف الكرور وبدء تركيب المطرقة المائية حرص محافظة أسوان على معالجة مشكلات الصرف الصحى المتراكمة من جذورها ، من خلال تنفيذ حلول فنية متطورة ورفع كفاءة التشغيل ، بالتوازى مع تنفيذ مشروعات جديدة تستهدف تحقيق إستقرار الخدمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمنطقة الكرور.

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