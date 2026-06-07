تعزيز الكفاءة وتقليل الأعطال..محافظ أسوان يتابع ميدانياً أعمال تركيب المطرقة المائية بمحطة الصرف الصحى بالكرور

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال تطوير محطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور ، والتى تتضمن تركيب المطرقة المائية بالتعاون بين شركة صرف القاهرة الكبرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمنطقة .

وخلال الجولة، التى رافقه فيها المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، والعاملين بالشركة ، فضلاً عن أهالى المنطقة أكد المحافظ على أن تركيب المطرقة المائية يأتى ضمن خطة فنية متكاملة بدأ فى وضعها اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السابق ، والتى تستهدف تطوير منظومة التشغيل بالمحطة ، بما يسهم فى تقليل الأعطال المتكررة وحماية الشبكات من تأثيرات الضغوط المفاجئة ، وضمان إستمرارية الخدمة بكفاءة أعلى حيث سيتم الإنتهاء من المطرقة والتشغيل التجريبى لها الأربعاء القادم .

إستكمال الإجراءات الفنية لتحسين الشبكة

وأوضح المهندس عمرو لاشين أنه بالتوازى مع أعمال تركيب المطرقة المائية سيتم تنفيذ أعمال تركيب 4 محابس هواء على خط الطرد ، وخاصة أن المحابس تم توريدها وجاهزة للتركيب وذلك فى إطار خطة فنية تستهدف تحسين أداء الشبكة والحد من المشكلات التشغيلية الطارئة ، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق المسبق مع الأهالى للإعلان عن موعد التنفيذ نظراً لإحتياج الأعمال إلى قطع المياه لمدة 12 ساعة متواصلة .

جهود

محطة جديدة لإنهاء المشكلات بشكل جذرى

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم قريباً البدء فى إنشاء محطة المشتل الجديدة رقم (12) عقب الإنتهاء من إجراءات الطرح والترسية ، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على مشكلات الصرف الصحى بمنطقة الكرور بشكل جذرى وتحقيق إستقرار الخدمة والإستدامة على المدى الطويل .

تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات

وأكد محافظ أسوان أن مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحى تأتى فى إطار رؤية متكاملة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بما يحقق الإستدامة ويرفع كفاءة التشغيل فى مختلف المناطق السكنية .

الإستماع لمطالب الأهالى

وحرص المحافظ خلال جولته على الإستماع إلى مطالب وإحتياجات أهالى منطقة الكرور ، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية ستعمل على دراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة بما يسهم فى تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم مطالبة الأهالى بالإتفاق على مقترح فيما بينهم بشأن تشجير الحديقة أو تركيب أنترلوك بها لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطلبهم فى أسرع وقت .

الخلاصة :

تعكس أعمال تطوير محطة صرف الكرور وبدء تركيب المطرقة المائية حرص محافظة أسوان على معالجة مشكلات الصرف الصحى المتراكمة من جذورها ، من خلال تنفيذ حلول فنية متطورة ورفع كفاءة التشغيل ، بالتوازى مع تنفيذ مشروعات جديدة تستهدف تحقيق إستقرار الخدمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمنطقة الكرور.