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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن صاحبة مركز منة فيت سيشن

صاحبة مركز منة فيت سيشن
صاحبة مركز منة فيت سيشن
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد إخلاء سبيل منة ياسر صاحبة مركز "منة فيت سيشن" لاستشارات التغذية الصحية بكفالة ٢٠ ألف جنيه عقب انتهاء التحقيقات معها.

ونفت منة ياسر في التحقيقات الأولية انتحالها صفة طبيبة حيث قالت:"أنا في كل الفيديوهات اللي نشرتها أو ظهرت فيها مقولتش ولا مرة إني دكتورة"، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وانتحال صفة طبيبة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مالكة المركز تدير منشأة طبية بدون التراخيص اللازمة علاوة على ممارستها مهنة الطب وانتحال صفة طبيبة حيث أنها لم تتخرج من كلية الطب وأشارت التحريات المبدئية أنها حاصلة على ليسانس حقوق، وعثر في المركز الطبي على دفتر المتابعة للحالات التي تلجأ لاتباع أنظمة تغذية معهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع مركز “منة فيت سيشن” لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد - أول شارع الشيخ زايد - ميدان الريدى بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ضبط منتحلة صفة طبيب تدير المنشأة بصورة غير قانونية وبمخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.

‎جاء ذلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالجيزة وبالتنسيق مع شرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة ومواجهة التجاوزات والنصب باسم الطب.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة الرقابية أسفرت عن ضبط فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، تنتحل صفة طبيب وتدير المركز وتقوم بالكشف الطبي على المرضى.

وأوضح أن المضبوطة تدير قناة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها في نشر محتوى طبي مضلل وخطير، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء سبق وأدانت مزاعمها الطبية حول مسببات نزيف الرحم، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة العلمية.

وأضاف المتحدث أن المركز كان يعمل بدون ترخيص مخالفةً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، وتم ضبط المنتحلة أثناء قيامها بالكشف الطبي على إحدى المريضات مقابل 1500 جنيه مصري، كما تم تحريز ميزان طبي داخل العيادة.

النيابة العامة الشيخ زايد منة فيت سيشن

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