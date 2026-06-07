خيال مريض.. هشام ماجد يشارك بوستر مسرحيته الجديدة

شارك الفنان هشام ماجد جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، البوستر الدعائي لمسرحيته الجديدة «خيال مريض»، موجهًا رسالة تشويقية أثارت تفاعل المتابعين حول طبيعة شخصيته في العمل.

وكتب هشام ماجد، تعليقًا على البوستر: «ذكاء، هدوء ومراقبة سلوك الكل.. تفتكروا إيه هي شخصية هشام ماجد في مسرحية خيال مريض؟.

هشام ماجد يستعد لأولى تجاربه المسرحية

ويخوض هشام ماجد من خلال خيال مريض أولى تجاربه المسرحية ، وذلك بعد النجاحات التي حققها في السينما والدراما التلفزيونية، حيث يواصل حاليًا التحضير لانطلاق العرض خلال الفترة المقبلة.

مسرحية خيال مريض

وتدور فكرة المسرحية في إطار كوميدي يحمل طابعًا نفسيًا، ويشارك في بطولتها كل من محمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، ومحسن منصور، ودينا دياب، بينما كتب النص وأخرجه محمد المحمدي، ومن إنتاج يارا حسن.

ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح تياترو أركان خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.