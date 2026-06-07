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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
تقى الجيزاوي

أعلنت وكالة أعمال الممثل البريطاني Patrick Godfrey وفاة الفنان عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود في المسرح والسينما والتلفزيون.

وأكدت الوكالة، في بيان رسمي، أن جودفري رحل بهدوء داخل منزله محاطًا بأفراد أسرته، مشيدة بمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته البارزة في عالم التمثيل.

باتريك جودفري 

ويعد باتريك جودفري من الأسماء المعروفة لدى جمهور السينما العالمية، حيث اشتهر بتجسيد شخصية Leonardo da Vinci في فيلم Ever After: A Cinderella Story أمام النجمة Drew Barrymore، وهو الدور الذي حظي بتفاعل واسع لدى الجمهور.

أعمال باتريك جودفري 

وخلال مسيرته الفنية، شارك جودفري في عدد من الأعمال السينمائية البارزة، من بينها A Room with a View وThe Count of Monte Cristo وLes Misérables وOliver Twist، ليترك بصمة مميزة في العديد من الإنتاجات العالمية.

كما سجل حضورًا لافتًا على شاشة التلفزيون البريطانية من خلال مشاركته في أعمال شهيرة، أبرزها Doctor Who، إلى جانب العديد من المسلسلات التي رسخت مكانته كأحد أبرز الممثلين البريطانيين في جيله.

ولد باتريك جودفري في لندن خلال فبراير عام 1933، وبدأ رحلته الفنية بالانضمام إلى قسم الدراما الإذاعية عام 1956، قبل أن ينتقل إلى المسرح ثم التلفزيون والسينما، ليبني مسيرة استثنائية استمرت لعشرات السنوات.

باتريك جودفري أعمال باتريك جودفري وفاة باتريك جودفري

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بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

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