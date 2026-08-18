قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر وعُمان يبحثان مستجدات المنطقة وجهود إعادة فتح مضيق هرمز وخفض التصعيد
الكبار في خطر.. النصر والاتحاد يبحثان عن النجاة من كمائن كأس الملك السعودي
قفزة كبيرة.. خبير: ارتفاع معدل تأسيس الشركات بمصر خلال النصف الأول من 2026
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
تتجاوز الـ 4 ملايين جنيه.. نسبة المقاولون في انتقال عمر فايد من فنربخشة لـ فروزينوني الإيطالي
حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة
بالأرقام.. الأهلي الأغلى وإمام عاشور يتربع على عرش نجوم الدوري
اتجاه صاعد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات
رضا شحاتة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة برشلونة
دعوى قضائية لوقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء ذوي النبوغ العلمي
وزيرة الإسكان تبحث مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر وأول برج صفر انبعاثات كربونية في العالم
حمزة عبدالکریم يستعين بفيديوهات هالاند وإيتو لتطوير مستواه مع برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرعة دوري أبطال آسيا 2 .. صدامات عربية قوية في دور المجموعة

دوري أبطال أسيا 2
دوري أبطال أسيا 2
إسلام مقلد

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، التي أجريت اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع التعاون السعودي في مجموعة عربية قوية تضم الريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العماني.

وتضم النسخة الجديدة من البطولة 32 فريقا، تتنافس في دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب، على أن تنطلق المنافسات يوم 15 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 9 ديسمبر 2026.

مواعيد الأدوار الإقصائية

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 9 إلى 18 فبراير 2027، بينما تقام مواجهات ربع النهائي بين 2 و18 مارس.

وتقام مباريات نصف النهائي خلال الفترة من 6 إلى 14 أبريل، على أن تختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية يوم 15 مايو 2027.

5 أبطال سابقين في النسخة الجديدة

وتشهد البطولة مشاركة 5 أندية سبق لها التتويج باللقب، وهي الفيصلي الأردني، والمحرق البحريني، والسيب العماني، والكويت الكويتي، وناساف الأوزبكي.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2

المجموعة الأولى:

الوحدة الإماراتي – ناساف الأوزبكي – الكويت الكويتي – الخالدية البحريني.

المجموعة الثانية:

الجزيرة الإماراتي – جولجوهار سيرجان الإيراني – المحرق البحريني – أركاداج التركمانستاني.

المجموعة الثالثة:

التعاون السعودي – الريان القطري – الفيصلي الأردني – النهضة العماني.

المجموعة الرابعة:

الحسين الأردني – الشرطة العراقي – السيب العماني – إيست بنجال الهندي.

المجموعة الخامسة:

إف سي سيول الكوري الجنوبي – ملبورن فيكتوري الأسترالي – ذا كونج فيتيل الفيتنامي – بيرسيب باندونج الإندونيسي أو مانيلا ديجر الفلبيني.

المجموعة السادسة:

أديلايد يونايتد الأسترالي – باثوم يونايتد التايلاندي – ليون سيتي سايلرز السنغافوري – تاي بو من هونج كونج.

المجموعة السابعة:

ماتشيدا زيلفيا الياباني – شنجهاي شنهوا الصيني – برياه خان ريتش سفاي رينج الكمبودي – تامبينز روفرز السنغافوري.

المجموعة الثامنة:

غانغوون الكوري الجنوبي – كوتشينج سيتي الماليزي – كيتشي من هونغ كونغ – بنوم بنه كراون الكمبودي.

وتحمل المجموعة الثالثة طابعا عربيا خالصا، في ظل وجود التعاون والريان والفيصلي والنهضة، ما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي مفتوحة بين أربعة فرق من مدارس كروية مختلفة.

بطولة دوري أبطال آسيا 2 بطولة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا 2 كوالالمبور التعاون السعودي الريان القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

رفع تلال القمامة

رفع 945 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات التاريخية في يوم واحد بمراكز ومدن وأحياء الغربية

جثة _ أرشيفية

رد على موبايله.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه في السلام

صورة أرشيفية

سحلوني وجروني من شعري».. سيدة تحرر بلاغًا ضد أسرة زوجها بالمحلة

بالصور

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد