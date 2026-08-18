قرعة دوري أبطال آسيا 2 .. صدامات عربية قوية في دور المجموعة

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، التي أجريت اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع التعاون السعودي في مجموعة عربية قوية تضم الريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العماني.

وتضم النسخة الجديدة من البطولة 32 فريقا، تتنافس في دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب، على أن تنطلق المنافسات يوم 15 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 9 ديسمبر 2026.

مواعيد الأدوار الإقصائية

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 9 إلى 18 فبراير 2027، بينما تقام مواجهات ربع النهائي بين 2 و18 مارس.

وتقام مباريات نصف النهائي خلال الفترة من 6 إلى 14 أبريل، على أن تختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية يوم 15 مايو 2027.

5 أبطال سابقين في النسخة الجديدة

وتشهد البطولة مشاركة 5 أندية سبق لها التتويج باللقب، وهي الفيصلي الأردني، والمحرق البحريني، والسيب العماني، والكويت الكويتي، وناساف الأوزبكي.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2

المجموعة الأولى:

الوحدة الإماراتي – ناساف الأوزبكي – الكويت الكويتي – الخالدية البحريني.

المجموعة الثانية:

الجزيرة الإماراتي – جولجوهار سيرجان الإيراني – المحرق البحريني – أركاداج التركمانستاني.

المجموعة الثالثة:

التعاون السعودي – الريان القطري – الفيصلي الأردني – النهضة العماني.

المجموعة الرابعة:

الحسين الأردني – الشرطة العراقي – السيب العماني – إيست بنجال الهندي.

المجموعة الخامسة:

إف سي سيول الكوري الجنوبي – ملبورن فيكتوري الأسترالي – ذا كونج فيتيل الفيتنامي – بيرسيب باندونج الإندونيسي أو مانيلا ديجر الفلبيني.

المجموعة السادسة:

أديلايد يونايتد الأسترالي – باثوم يونايتد التايلاندي – ليون سيتي سايلرز السنغافوري – تاي بو من هونج كونج.

المجموعة السابعة:

ماتشيدا زيلفيا الياباني – شنجهاي شنهوا الصيني – برياه خان ريتش سفاي رينج الكمبودي – تامبينز روفرز السنغافوري.

المجموعة الثامنة:

غانغوون الكوري الجنوبي – كوتشينج سيتي الماليزي – كيتشي من هونغ كونغ – بنوم بنه كراون الكمبودي.

وتحمل المجموعة الثالثة طابعا عربيا خالصا، في ظل وجود التعاون والريان والفيصلي والنهضة، ما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي مفتوحة بين أربعة فرق من مدارس كروية مختلفة.