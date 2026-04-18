صدام قوي بين النصر والوصل في نصف نهائي دوري أبطال أسيا

يستضيف نادي الوصل الإماراتي نظيره النصر السعودي مساء الأحد على ستاد زعبيل في دبي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمنطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2025 / 2026، في لقاء مرتقب يجمع بين فريقين يتطلعان لبلوغ المربع الذهبي.

وفي إطار الدور ذاته، يشهد الملعب نفسه مواجهة أخرى تجمع الأهلي القطري مع الحسين الأردني، ضمن صراع موازٍ لحجز البطاقة الثانية نحو الدور المقبل.

ومن المنتظر أن يتأهل المنتصران من المباراتين لخوض لقاء نصف النهائي، المقرر إقامته يوم الأربعاء 22 أبريل في مواجهة حاسمة على طريق اللقب القاري.

ويأمل كل فريق في كتابة تاريخ جديد عبر التتويج بالبطولة للمرة الأولى، حيث يدخل الجميع المواجهات بأقصى درجات التركيز من أجل الوصول إلى المرحلة التالية.

وتُقام مباريات هذا الدور بنظام اللقاء الواحد، ما يعزز من فرص الإثارة ويجعل التفاصيل الصغيرة حاسمة، خاصة مع اعتماد الوصل على عاملي الأرض والجمهور لتخطي منافسه السعودي.

وتحمل البطولة أهمية خاصة للوصل، الذي فقد فرص المنافسة على الألقاب المحلية هذا الموسم، ليبقى التحدي القاري بوابته الوحيدة لتحقيق إنجاز يُنقذ موسمه.