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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مدى يصل لـ 826 كم .. الكشف عن لينك آند كو 10 الكهربائية

لينك آند كو 10
لينك آند كو 10
صبري طلبه

كشفت لينك آند كو، التابعة لمجموعة جيلي الصينية، عن أحدث طرازاتها الكهربائية من خلال إطلاق سلسلة 10 الجديدة، التي تمثل دخولًا جديدًا للشركة في فئة سيارات السيدان الكهربائية متوسطة وكبيرة الحجم. 

وتضم السلسلة عدة فئات مختلفة إلى جانب نسخة عالية الأداء تحمل اللقب 10 بلس، وتعتمد هذه السيارة على أحدث التقنيات الكهربائية مع التركيز على المدى الطويل وسرعات الشحن المرتفعة، إلى جانب مستويات الأداء.

 لينك آند كو 10

أبعاد لينك آند كو 10

تعتمد لينك آند كو 10 على تصميم سيدان عصري يرتكز على أبعاد خارجية كبيرة نسبيًا، حيث يبلغ طول السيارة 5.05 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.97 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.47 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.01 متر.

خيارات متعددة من القوة والأداء

توفر لينك آند كو 10 عدة خيارات من منظومات الدفع الكهربائي، حيث تعتمد الفئات الأساسية على بنية كهربائية متطورة بجهد 800 أو 900 فولت، مع محرك كهربائي واحد تختلف قوته بحسب الفئة المختارة.

 لينك آند كو 10

وتبدأ القوة من 402 حصان، بينما ترتفع في بعض النسخ إلى 496 حصانًا، كما تسجل السيارة أرقام تسارع تتراوح بين 5.9 ثانية و5.2 ثانية للانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

وتصل بعض فئات السيارة لينك آند كو 10 إلى مدى قيادة يبلغ 816 كيلومترًا، حيث تدعم السيارة معدلات شحن مرتفعة تسمح بإعادة شحن البطارية خلال فترات زمنية قصيرة، وتحتاج النسخة المزودة بمحرك بقوة 402 حصان إلى نحو 10.5 دقيقة فقط للانتقال من 10% إلى 80% من سعة البطارية، أما النسخة الأعلى بقوة 496 حصانًا فتنجز العملية نفسها خلال 5.5 دقائق فقط.

وقدمت الشركة نسخة 10 بلس التي تعتمد فنيًا على عدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية تصل إلى 912 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 913 نيوتن متر، حيث تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية فقط، كما توفر مدى قيادة يبلغ 536 كيلومترًا.

 لينك آند كو 10

أسعار سيارات لينك آند كو 10 ونسخة بلس

طرحت لينك آند كو سيارتها الجديدة بعدة فئات تختلف من حيث الأداء ومدى القيادة والتجهيزات، ويبدأ سعر فئة 701 Long Range Max من 183,900 يوان، ما يعادل نحو 27,100 دولار أمريكي، بينما يصل سعر فئة 701 Long Range Ultra إلى 189,900 يوان، أي ما يقارب 28 ألف دولار.

أما فئة 816 Ultra Long Range Ultra فتتوافر عالميًا بسعر 205,900 يوان، بما يعادل نحو 30,300 دولار، وفي المقابل تبدأ أسعار النسخة الرياضية 10 بلس من 233,900 يوان، أي ما يقارب 34,400 دولار، وترتفع إلى 249,900 يوان، أو ما يعادل 36,800 دولار للفئة الأعلى تجهيزًا والأقوى أداءً.

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