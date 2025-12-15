كهربائية بالكامل.. مواصفات لينك آند كو 02 الصينية| صور

تواصل علامة لينك آند كو الصينية تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها السيارة لينك آند كو 02 الكهربائية بالكامل، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، إلى جانب التصميم العصري.

أداء ومحرك السيارة لينك آند كو 02

تستمد لينك آند كو 02 قوتها من نظام دفع كهربائي بالكامل، حيث تم تزويدها بمحرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي، يولد قوة 200 كيلوواط، ما يعادل 272 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 343 نيوتن متر.

لينك آند كو 02

وتتيح هذه المنظومة تسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، ما يعكس توازنًا بين الأداء الرياضي والكفاءة.

تستمد السيارة طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة إجمالية تبلغ 69 كيلوواط ساعة، مع سعة صافية قدرها 66 كيلوواط ساعة، وتوفر هذه البطارية مدى قيادة يصل إلى 445 كيلومترًا،كما تدعم السيارة الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة 150 كيلوواط.

لينك آند كو 02

أبعاد وتصميم السيارة لينك آند كو 02

تأتي لينك آند كو 02 بأبعاد خارجية مناسبة حيث يبلغ طول السيارة 4.460 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1.845 ملم، مع ارتفاع قدره 1.573 ملم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.755 ملم، أما مساحة التخزين الخلفية، فتبلغ 450 لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى 1.410 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

مقصورة وتجهيزات السيارة

تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، لوحة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة قابلة للتخصيص، إضافة إلى شاشة عرض أمامية تعرض بيانات القيادة الأساسية على الزجاج الأمامي، كما تم تزويد السيارة بشاشة لمسية مركزية بقياس 15.4 بوصة وبدقة 2.5K، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام ترفيهي صوتي ترفيهي.

لينك آند كو 02

كما تضم لينك آند كو 02 مجموعة شاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام التعرف على إشارات المرور وحدود السرعة، إضافة إلى نظام اتصال الطوارئ المتقدم eCall، كما تشمل التجهيزات نظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام مراقبة حالة السائق لرصد الإرهاق والتشتت، إلى جانب نظام المساعدة على البقاء في المسار ونظام تثبيت السرعة التكيفي.