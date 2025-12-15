قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كهربائية بالكامل.. مواصفات لينك آند كو 02 الصينية| صور

لينك آند كو 02
لينك آند كو 02
صبري طلبه

تواصل علامة لينك آند كو الصينية تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها السيارة لينك آند كو 02 الكهربائية بالكامل، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، إلى جانب التصميم العصري.

أداء ومحرك السيارة لينك آند كو 02

تستمد لينك آند كو 02 قوتها من نظام دفع كهربائي بالكامل، حيث تم تزويدها بمحرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي، يولد قوة 200 كيلوواط، ما يعادل 272 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 343 نيوتن متر. 

لينك آند كو 02

وتتيح هذه المنظومة تسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، ما يعكس توازنًا بين الأداء الرياضي والكفاءة.

تستمد السيارة طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة إجمالية تبلغ 69 كيلوواط ساعة، مع سعة صافية قدرها 66 كيلوواط ساعة، وتوفر هذه البطارية مدى قيادة يصل إلى 445 كيلومترًا،كما تدعم السيارة الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة 150 كيلوواط.

لينك آند كو 02

أبعاد وتصميم السيارة لينك آند كو 02

تأتي لينك آند كو 02 بأبعاد خارجية مناسبة حيث يبلغ طول السيارة 4.460 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1.845 ملم، مع ارتفاع قدره 1.573 ملم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.755 ملم، أما مساحة التخزين الخلفية، فتبلغ 450 لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى 1.410 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

مقصورة وتجهيزات السيارة 

تضم  السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، لوحة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة قابلة للتخصيص، إضافة إلى شاشة عرض أمامية تعرض بيانات القيادة الأساسية على الزجاج الأمامي، كما تم تزويد السيارة بشاشة لمسية مركزية بقياس 15.4 بوصة وبدقة 2.5K، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام ترفيهي صوتي ترفيهي.

لينك آند كو 02

كما تضم لينك آند كو 02 مجموعة شاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام التعرف على إشارات المرور وحدود السرعة، إضافة إلى نظام اتصال الطوارئ المتقدم eCall، كما تشمل التجهيزات نظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام مراقبة حالة السائق لرصد الإرهاق والتشتت، إلى جانب نظام المساعدة على البقاء في المسار ونظام تثبيت السرعة التكيفي.

لينك آند كو السيارة لينك آند كو 02 سيارة لينك آند كو 02 مواصفات سيارة لينك آند كو 02 مواصفات لينك آند كو 02

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد