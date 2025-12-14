لعشاق الـ"بيك أب".. ماذا تقدم نيسان نافارا 2026 الجديدة

أزاحت نيسان الستار في السوق الأسترالي عن النسخة الأحدث من شاحنتها الشهيرة نافارا، لتعزيز حضورها في فئة البيك أب متعددة الاستخدامات، حيث يأتي الجيل الجديد برؤية مختلفة تجمع بين الطابع الرياضي والجاهزية العالية للطرق الوعرة، مع تحديثات شاملة طالت التصميم والتجهيزات، لتقدم نافارا كسيارة عملية بطابع عصري.

فئات متعددة ولمسات تصميم أكثر جرأة

تُطرح نافارا الجديدة بعدة فئات، في مقدمتها فئة ST-X، إلى جانب النسخة الأعلى تجهيزًا Pro-4X الموجهة لعشاق القيادة خارج الطرق الممهدة، كما استعرضت نيسان نموذجًا اختباريًا لنسخة Warrior، جرى تطويرها بالتعاون مع Premcar الأسترالية، حيث برزت بتعديلات واضحة على الهيكل شملت أقواس عجلات أعرض، وجنوط سوداء، وتفاصيل رياضية مدعومة بلمسات حمراء عززت من حضورها على الطريق.

نيسان نافارا

مقصورة مطورة وتقنيات الراحة والأمان

ركزت نيسان على تحسين تجربة المقصورة وأدوات المساعدة، إذ حصلت نافارا على شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات، إلى جانب تطوير أنظمة المساعدة على القيادة ورفع مستوى الراحة، خصوصًا في المقاعد الخلفية.

نيسان نافارا

تضم المقصورة أيضًا نظام تكييف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، فضلًا عن مجموعة متكاملة من أنظمة السلامة التي تشمل وسائد هوائية وتقنيات متقدمة للتحكم في التعليق والفرامل، بما يعزز الثقة أثناء القيادة في مختلف الظروف.

نيسان نافارا

القدرات الفنية لسيارة نيسان نافارا

تعتمد نافارا على محرك ديزل بسعة 2.4 لتر مزود بشاحنين توربينيين، يولد قوة تصل إلى 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 470 نيوتن.متر، مع معدل استهلاك وقود يقدر بنحو 7.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

نيسان نافارا

وتدعم السيارة نظام Easy 4WD للدفع الرباعي، مع الحفاظ على قدرة سحب تصل إلى 3,500 كيلوجرام، وحمولة قصوى تقارب 1,047 كيلوجرام، ما يجعلها خيارًا متوازنًا بين الاستخدام اليومي والمهام الشاقة.