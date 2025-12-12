منها كورولا وصني.. 5 سيارات سيدان أوتوماتيك| بالأسعار

يضم السوق المصري للسيارات عددا كبيرا من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، منها فئة السيدان، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان أوتوماتيك مع عرض الأسعار وأبرز المواصفات.

تويوتا كورولا

تعتمد السيارة تويوتا كورولا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتتسارع السيارة تويوتا كورولا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة بين مليون و150 ألف جنيه، ومليون و500 ألف جنيه.

نيسان صني

زودت السيارة نيسان صني بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك أو 5 غيار مانيوال، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قوة إجمالية قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، وتبدأ أسعار السيارة من 645 ألف جنيه وصولًا إلى 795 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 724.900 و749.500 جنيه.

بايك U5 PLUS

تعتمد بايك U5 PLUS على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 724.900 و854.900 جنيه.

كيا سبورتاج

تأتي السيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، وتبدا أسعار السيارة من 1,699,900 جنيه إلى 2,249,900 جنيه.