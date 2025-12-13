محسن محيي الدين يكشف خلال ندوة صدى البلد عن دوره في مسلسل “بنج كلي”

كشف الفنان محسن محيي الدين عن تفاصيل لأول مرة بشأن شخصيته في مسلسل "بنج كلي"، وذلك خلال استضافته في ندوة موقع صدي البلد.

وأوضح محيي الدين أنه يجسّد في العمل شخصية طبيب يُلقَّب بـ"طبيب الغلابة"، لما يتمتع به من إنسانية وحرص دائم على مساعدة المرضى البسطاء.

و أضاف أن شخصية الطبيب في المسلسل تتميز انشغالها الدائم بشؤون الناس مشكلاتهم ، مشيرًا إلى أن الدور يحمل الكثير من الجوانب الإنسانية التي جذبت انتباهه منذ قراءة السيناريو.

وأكد محسن محيي الدين أن العمل يقدّم مزيجًا من الإجتماعية و الإنسانية ، مشددًا على أن شخصية الطبيب ستكون أحد مفاتيح تأثير الأحداث في السياق الدرامي.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يحظى بردود فعل واسعة نظرًا لطبيعة موضوعه وقوة أبطاله.

مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، محسن محيي الدين مدير تصوير عمر حسام، ديكور باسل حسام، مونتاج محسن عبد الوهاب، ملابس إيناس عبد الله، موسيقى خالد الكمال، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.