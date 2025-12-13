قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجم زد يكذب جهاز طولان: لست مصابا ونفسى أشارك فى أمم افريقيا
أحمد حسن يكشف أسباب غياب إمام عاشور وناصر ماهر عن كأس العرب
آيات كان يرددها النبي قبل النوم.. حصّن نفسك طوال الليل وداوم على قراءتها
الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
واشنطن تستعجل المرحلة الثانية في غزة.. و نشر قوة دولية الشهر المقبل
متى يعود الضخ الكامل في دسوق ومسير؟.. مياه كفر الشيخ تجيب
مهاجم محترف بكوريا .. الأهلي يفاوض ثنائي محترف بديلا عن نجم الأردن
أحمد السقا يوجه رسالة لإدارة ليفربول: احترموا محمد صلاح الأسطورة
علياء صبحي: رسالة بالغلط كانت وراء أغنية «يا ابن اللذينة».. فيديو
ياسمين عبد العزيز : لا أعرف القهر .. ومحبش الست الضعيفة
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء ترتفع معدلات الإصابة بالجلطات وضيق الشرايين التاجية، وهو ما يؤكده الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب وعميد معهد القلب الأسبق.

وحذّر من أن برودة الجو تُعدّ عاملًا خطيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، خصوصًا لدى من يعانون من الضغط أو الكوليسترول أو تاريخ عائلي مع أمراض القلب.

أكلات تمنع الجلطات في الشتاء  

 وفي هذا المقال نستعرض أهم الأكلات التي تساعد على منع الجلطات في الشتاء، وفق إرشادات طبية مبنية على نصائح دكتور جمال شعبان، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بطريقة مبسطة وسهلة لتصل لكل القرّاء.

لماذا يزداد خطر الجلطات في الشتاء؟

تؤدي البرودة إلى انقباض الشرايين، ما يرفع ضغط الدم ويزيد لزوجة الدم، وهو ما قد يرفع خطر تكوُّن الجلطات، خاصة عند كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما تزيد قلة الحركة في أشهر البرد، ويزداد الاعتماد على الأطعمة الدسمة، مما يجعل الشتاء موسمًا عالي الخطورة على القلب.

أكلات تمنع الجلطات في الشتاء  

الدكتور جمال شعبان يؤكد أن الوقاية تبدأ من التغذية الصحية، وأن الطعام يمكن أن يكون خط دفاع قوي ضد الجلطات إذا تم اختياره بطريقة صحيحة.

1. الأسماك الدهنية.. السلاح الأقوى ضد الجلطات

تشمل السلمون والسردين والماكريل والتونة. هذه الأنواع غنية بأحماض أوميغا-3 التي تعمل على:

  • تقليل الالتهابات في الشرايين
  • خفض مستوى الدهون الثلاثية
  • منع التصاق الصفائح الدموية

ينصح دكتور جمال بتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا على الأقل للحصول على أفضل حماية للقلب خلال الشتاء.

2. زيت الزيتون البكر قلب أقوى في البرد

أكلات تمنع الجلطات في الشتاء  

يعتبر من أهم الزيوت التي تحارب انسداد الشرايين. يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تُحسّن من تدفّق الدم وتقلّل خطر التجلط.

تناول ملعقة كبيرة يوميًا في الصباح أو استخدامه في السلطة يرفع المناعة ويحسّن صحة القلب.

3. الثوم والبصل.. مضادات طبيعية لِلزوجة الدم

الثوم يحتوي على مركب الأليسين الذي يعمل كـ مُميّع طبيعي للدم، ويساعد على:

  • منع تجمّع الصفائح
  • خفض ضغط الدم
  • تحسين تدفق الدم للأطراف

أما البصل فيعدّ مضادًا قويًا للالتهابات ويقلل من الدهون الضارة، ولذلك ينصح بإضافتهما يوميًا للطعام.

4. الشوفان والحبوب الكاملة درع حماية للشرايين

الألياف القابلة للذوبان في الشوفان تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وهو العامل الأساسي المسبب لضيق الشرايين.

يمكن تناول الشوفان في الإفطار أو إضافته إلى الزبادي، وهو مناسب خصوصًا في الأيام الباردة لأنه يمنح الطاقة ويحسّن الدورة الدموية.

5. الخضروات الورقية فيتامينات تمنع الالتهاب

السبانخ، الجرجير، البروكلي، الكرفس جميعها تحتوي على فيتامين ك و سي ومضادات أكسدة قوية تقلل من ترسّب الدهون على الشرايين.

تناول طبق سلطة كبير يوميًا يساعد في تحسين مرونة الشرايين، ويعمل كحاجز طبيعي ضد الجلطات.

6. المكسرات النيئة وجبة صغيرة لكن قوية

اللوز، الجوز، الفستق كلها مصادر ممتازة للدهون الصحية، وتعمل على:

  • تحسين صحة الشرايين
  • تقليل الالتهابات
  • رفع الكوليسترول الجيد

تشير النصائح إلى تناول حفنة صغيرة يوميًا دون إضافة ملح.

7. الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

من أهمها: التوت، الرمان، البرتقال، الجوافة، التفاح.
هذه الفواكه تحسّن من تدفّق الدم وتقلّل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد أسباب الجلطات.

الرمان بشكل خاص يساعد على توسيع الشرايين ويقلل ضغط الدم.

8. الزنجبيل والكركم مشروبات دافئة تحمي القلب

مشروبات الشتاء قد تكون سببًا في الوقاية إذا اختيرت بشكل صحيح.
الزنجبيل يساعد على تنشيط الدورة الدموية، بينما يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تمنع الالتهاب وتقلل من لزوجة الدم.

ينصح تناول كوب دافئ من أحدهما يوميًا.

نصائح ذهبية للوقاية من الجلطات

  • الحركة اليومية أفضل وقاية في الشتاء
  • تجنّب الأطعمة الدسمة والمقليات
  • شرب الماء بانتظام للحفاظ على سيولة الدم
  • قياس الضغط كل فترة
  • النوم الكافي وتجنب التوتر
الجلطات أكلات أكلات تمنع الجلطات في الشتاء ضيق الشرايين الإصابة بالجلطات ضيق الشرايين التاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

ترشيحاتنا

الفنانة ملك أحمد زاهر

ملك احمد زاهر بطلة الحكاية الأولى من مسلسل أنا وهو وهم في رمضان 2026

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

فيلم إن غاب القط

علاقة توكسيك.. البرومو الرسمي لفيلم إن غاب القط

بالصور

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025… طاقة عالية تغيّر مسارك وتفتح لك أبوابًا جديدة

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025..لا تتعجل فى أي خطوة

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد