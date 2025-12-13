الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء ترتفع معدلات الإصابة بالجلطات وضيق الشرايين التاجية، وهو ما يؤكده الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب وعميد معهد القلب الأسبق.

وحذّر من أن برودة الجو تُعدّ عاملًا خطيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، خصوصًا لدى من يعانون من الضغط أو الكوليسترول أو تاريخ عائلي مع أمراض القلب.

أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

وفي هذا المقال نستعرض أهم الأكلات التي تساعد على منع الجلطات في الشتاء، وفق إرشادات طبية مبنية على نصائح دكتور جمال شعبان، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بطريقة مبسطة وسهلة لتصل لكل القرّاء.

لماذا يزداد خطر الجلطات في الشتاء؟

تؤدي البرودة إلى انقباض الشرايين، ما يرفع ضغط الدم ويزيد لزوجة الدم، وهو ما قد يرفع خطر تكوُّن الجلطات، خاصة عند كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما تزيد قلة الحركة في أشهر البرد، ويزداد الاعتماد على الأطعمة الدسمة، مما يجعل الشتاء موسمًا عالي الخطورة على القلب.

الدكتور جمال شعبان يؤكد أن الوقاية تبدأ من التغذية الصحية، وأن الطعام يمكن أن يكون خط دفاع قوي ضد الجلطات إذا تم اختياره بطريقة صحيحة.

1. الأسماك الدهنية.. السلاح الأقوى ضد الجلطات

تشمل السلمون والسردين والماكريل والتونة. هذه الأنواع غنية بأحماض أوميغا-3 التي تعمل على:

تقليل الالتهابات في الشرايين

خفض مستوى الدهون الثلاثية

منع التصاق الصفائح الدموية

ينصح دكتور جمال بتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا على الأقل للحصول على أفضل حماية للقلب خلال الشتاء.

2. زيت الزيتون البكر قلب أقوى في البرد

يعتبر من أهم الزيوت التي تحارب انسداد الشرايين. يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تُحسّن من تدفّق الدم وتقلّل خطر التجلط.

تناول ملعقة كبيرة يوميًا في الصباح أو استخدامه في السلطة يرفع المناعة ويحسّن صحة القلب.

3. الثوم والبصل.. مضادات طبيعية لِلزوجة الدم

الثوم يحتوي على مركب الأليسين الذي يعمل كـ مُميّع طبيعي للدم، ويساعد على:

منع تجمّع الصفائح

خفض ضغط الدم

تحسين تدفق الدم للأطراف

أما البصل فيعدّ مضادًا قويًا للالتهابات ويقلل من الدهون الضارة، ولذلك ينصح بإضافتهما يوميًا للطعام.

4. الشوفان والحبوب الكاملة درع حماية للشرايين

الألياف القابلة للذوبان في الشوفان تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وهو العامل الأساسي المسبب لضيق الشرايين.

يمكن تناول الشوفان في الإفطار أو إضافته إلى الزبادي، وهو مناسب خصوصًا في الأيام الباردة لأنه يمنح الطاقة ويحسّن الدورة الدموية.

5. الخضروات الورقية فيتامينات تمنع الالتهاب

السبانخ، الجرجير، البروكلي، الكرفس جميعها تحتوي على فيتامين ك و سي ومضادات أكسدة قوية تقلل من ترسّب الدهون على الشرايين.

تناول طبق سلطة كبير يوميًا يساعد في تحسين مرونة الشرايين، ويعمل كحاجز طبيعي ضد الجلطات.

6. المكسرات النيئة وجبة صغيرة لكن قوية

اللوز، الجوز، الفستق كلها مصادر ممتازة للدهون الصحية، وتعمل على:

تحسين صحة الشرايين

تقليل الالتهابات

رفع الكوليسترول الجيد

تشير النصائح إلى تناول حفنة صغيرة يوميًا دون إضافة ملح.

7. الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

من أهمها: التوت، الرمان، البرتقال، الجوافة، التفاح.

هذه الفواكه تحسّن من تدفّق الدم وتقلّل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد أسباب الجلطات.

الرمان بشكل خاص يساعد على توسيع الشرايين ويقلل ضغط الدم.

8. الزنجبيل والكركم مشروبات دافئة تحمي القلب

مشروبات الشتاء قد تكون سببًا في الوقاية إذا اختيرت بشكل صحيح.

الزنجبيل يساعد على تنشيط الدورة الدموية، بينما يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تمنع الالتهاب وتقلل من لزوجة الدم.

ينصح تناول كوب دافئ من أحدهما يوميًا.

نصائح ذهبية للوقاية من الجلطات