أحمد حسن يوضح حقيقة اعتذار حلمي طولان ومن الأصلح لتدريب منتخب مصر الثاتي

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني الذي شارك في بطولة كأس العرب عن حقيقة اعتذار حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب قبل انطلاق البطولة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، على قناة dmc: "أنا حزين بعد وداع بطوبة كأس العرب".

وتابع: "اللجنة الفنية في اتحاد الكرة طرحت بعض الأسماء، والكل قال أنه لا يوجد مدرب يأتي لمدة البطولة فقط، هذه مخاطرة كبيرة، وعرضنا الأمر على هاني أبو ريدة وقال حلمي طولان لديه خبرات كبيرة طبعا".

وأكمل: "هاني أبو ريدة كان واضحًا من البداية أن الأولوية للمنتخب الأول".

وأضاف: "حلمي طولان بعد المعسكر الثاني كان سيعتذر عن تولي المهمة، وقال لي أنا عايز أعتذر علشان هيكون فيه أزمة كبيرة، وباقي شهر على البطولة، وهناك عدم تعاون، بالإضافة إلى غياب لاعبين من القوام الأساسي".

وقال أحمد حسن: "كنت أتمنى أن يقود المنتخب في كأس العرب أحد مساعدي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني حتى يكون هناك استفادة للمنتخب الأول".

وودع المنتخب منافسات بطولة كأس العرب بالخروج من دور المجموعات، بعد حصد نقطتين من أصل 3 مباريات خاضها أمام الإمارات والكويت والأردن.

وجاء مشوار المنتخب بدور المجموعات بالتعادل في مباراتين، وخسارة أخرى، حيث خسر المنتخب أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد، ومن قبلها التعادل مع الكويت والإمارات بكأس العرب.

واحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة 1-1، وخسارة أمام الأردن 3-0.