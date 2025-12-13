قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك
النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير
جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
الغندور يسخر من جماهير الأهلي بسبب مباراة إنبي في كأس العاصمة
قدامك فرصة .. وظائف حكومية شاغرة في جامعة عين شمس
تصاعد عنف المستوطنين يدفع آلاف الفلسطينيين للنزوح في الضفة
جنش يعتذر لجماهير الاتحاد السكندري: “مكسوف أنزل الشارع”
مناظرة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي.. الأول: بناء الكائنات الفضائية للأهرامات بدون دليل.. والثاني: كانت تُستخدم في توليد الطاقة
فخر العرب فعلاً .. أحمد السقا يوجه رسالة لدعم محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يوضح حقيقة اعتذار حلمي طولان ومن الأصلح لتدريب منتخب مصر الثاتي

حلمى طولان
حلمى طولان
رباب الهواري

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني الذي شارك في بطولة كأس العرب عن حقيقة اعتذار حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب قبل انطلاق البطولة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، على قناة dmc: "أنا حزين بعد وداع بطوبة كأس العرب".

وتابع: "اللجنة الفنية في اتحاد الكرة طرحت بعض الأسماء، والكل قال أنه لا يوجد مدرب يأتي لمدة البطولة فقط، هذه مخاطرة كبيرة، وعرضنا الأمر على هاني أبو ريدة وقال حلمي طولان لديه خبرات كبيرة طبعا".

وأكمل: "هاني أبو ريدة كان واضحًا من البداية أن الأولوية للمنتخب الأول".

وأضاف: "حلمي طولان بعد المعسكر الثاني كان سيعتذر عن تولي المهمة، وقال لي أنا عايز أعتذر علشان هيكون فيه أزمة كبيرة، وباقي شهر على البطولة، وهناك عدم تعاون، بالإضافة إلى غياب لاعبين من القوام الأساسي".

وقال أحمد حسن: "كنت أتمنى أن يقود المنتخب في كأس العرب أحد مساعدي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني حتى يكون هناك استفادة للمنتخب الأول".

وودع المنتخب منافسات بطولة كأس العرب بالخروج من دور المجموعات، بعد حصد نقطتين من أصل 3 مباريات خاضها أمام الإمارات والكويت والأردن.

وجاء مشوار المنتخب بدور المجموعات بالتعادل في مباراتين، وخسارة أخرى، حيث خسر المنتخب أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد، ومن قبلها التعادل مع الكويت والإمارات بكأس العرب.

واحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة 1-1، وخسارة أمام الأردن 3-0.

حلمى طولان منتخب مصر كأس العرب أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تكريم 200 فائز في مسابقة بني عدي الكبرى لحفظ القرآن

في مشهد مهيب بأسيوط.. تكريم 200 فائز في مسابقة بني عدي الكبرى لحفظ القرآن

دار الإفتاء

الإفتاء: سداد دين الغارم يدخل ضمن مصارف الزكاة

الزكاة

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة

بالصور

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025… طاقة عالية تغيّر مسارك وتفتح لك أبوابًا جديدة

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد