نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت
جمع أموال المواطنين وسافر .. القبض على مستريح السيارات بمطروح
وزير الأوقاف ينعى الشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني الأسبق
فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط
وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج
طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية
تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الدفاع السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
الإمارات: السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بمنطقة الرويس نتيجة استهداف طائرة مسيرة
ليلة القدر الثالثة 2026 الآن.. احذر 3 أفعال تحرمك فضلها أحدها بالصلاة
بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

كريم عاطف

كشفت بيانات التسجيل الرسمية في الصين عن النسخة المحدثة من سيارة الطرق الوعرة Tank 300، والتي ستتوفر لأول مرة بنظامي الدفع الهجين القابل للشحن الخارجي Hi4-T و Hi4-Z، ضمن استراتيجية شركة Great Wall Motor لإدخال تقنيات الطاقة الجديدة إلى فئة سيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الصعبة.

التحديث الجديد لا يقتصر على منظومة الدفع فقط، بل يشمل تعديلات في التصميم والأبعاد والهندسة الميكانيكية للسيارة، بهدف تحسين قدراتها على الطرق الوعرة مع زيادة كفاءتها في الاستخدام اليومي.

تحافظ تانك 300 الجديدة على تصميمها الصندوقي القوي المستوحى من سيارات الطرق الوعرة الكلاسيكية، والذي يعتمد على الخطوط المستقيمة والزوايا الحادة لتعزيز حضور السيارة على التضاريس الصعبة.

لكن النسخة المحدثة حصلت على تعديلات واضحة في الواجهة الأمامية، أبرزها إعادة تصميم الشبك الأمامي والصادم، ما يمنح السيارة مظهرا أكثر صلابة، كما تم استبدال الشعار الأمامي التقليدي بشعار TANK المكتوب بالحروف الإنجليزية، في خطوة لتعزيز الهوية العالمية للعلامة.

وفي الخلف يستمر التصميم المربع مع العجلة الاحتياطية المثبتة خارجيا، وهي من السمات الأساسية لطرازات تانك المخصصة للطرق الوعرة.

حصلت السيارة أيضا على زيادة في الأبعاد الخارجية، حيث يبلغ طولها 4886 ملم، والعرض 1984 ملم، والارتفاع 1927 ملم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 3010 ملم.

هذه الزيادة تمنح المقصورة مساحة أكبر للركاب، خصوصا في الصف الثاني، كما تسهم في تحسين الثبات على الطرق السريعة وتوزيع الوزن بشكل أفضل أثناء القيادة على الرمال أو الطرق الجبلية.

تعتمد السيارة على نظام دفع هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر بقوة تصل إلى 252 حصانا ومحرك كهربائي أو أكثر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

كما تتوفر ببطاريتين بسعة 37.1 و59.6 كيلوواط ساعة، ما يسمح بمدى قيادة كهربائي قد يصل إلى نحو 200 كيلومتر في بعض النسخ، وهو مدى يكفي لمعظم التنقلات اليومية داخل المدن دون تشغيل محرك البنزين.

تركز نسخة Hi4-T على الأداء القوي في الطرق الوعرة بفضل نظام دفع رباعي دائم يوفر قدرة أعلى على التعامل مع التضاريس الصعبة.

أما نسخة Hi4-Z فتم تطويرها لتكون أكثر توازنا بين القيادة اليومية والقدرة على الخروج للطرق الوعرة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام المتنوع.

وتعكس هذه التحديثات توجه الشركة نحو الجمع بين الأداء القوي لسيارات الطرق الوعرة والتقنيات الكهربائية الحديثة، في محاولة لجذب شريحة أوسع من المستخدمين حول العالم.

