تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات هيونداي أزيرا 2026 في السعودية

صبري طلبه

يحتوي السوق السعودي على باقة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها هيونداي أزيرا موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، مع حزمة من التجهيزات بحسب الفئة.

محرك هيونداي أزيرا 2026

تعتمد السيارة هيونداي أزيرا على محرك بنزين مكوّن من ست أسطوانات على شكل V بسعة 3.5 لتر، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 294 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 359 نيوتن متر.

هيونداي أزيرا 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من ثماني سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام دفع أمامي، وتصل معدلات استهلاك الوقود في السيارة إلى نحو 12.6 كيلومتراً لكل لتر.

أبعاد وتصميم هيونداي أزيرا 2026 

تعتمد هيونداي أزيرا 2026 على تصميم السيدان، مع أبعاد خارجية بلغت 5035 ملم للطول، بينما يصل عرضها إلى 1880 ملم، في حين يبلغ ارتفاعها نحو 1460 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2895 ملم، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1700 كيلوجرام، وتأتي مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED إلى جانب إضاءة نهارية، وعجلات بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

مقصورة وتجهيزات هيونداي أزيرا 2026

توفر المقصورة مجموعة من العناصر والتجهيزات، حيث يأتي مقعد السائق مزوداً بخاصية التعديل الكهربائي إضافة إلى التدفئة والتبريد، ويضم المقود المغطى بالجلد مجموعة من الأزرار التي تسمح بالتحكم في عدد من وظائف السيارة.

هيونداي أزيرا 2026

بينما تعتمد لوحة القيادة على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، كما زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه بالحجم نفسه تقريباً، تدعم أنظمة الربط مع الهواتف الذكية مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إلى جانب شاحن لاسلكي.

تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني الذي يعمل على تحسين توازن السيارة على الطرق المختلفة، وبعدد من الوسائد الهوائية، وحساسات للركن في الأمام والخلف مع كاميرا للمتابعة.

أسعار هيونداي أزيرا 2026 في السوق السعودي

تطرح السيارة في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 154,974 ريالاً للفئة الأساسية GL، بينما تصل إلى حوالي 183,724 ريالاً للفئة الأعلى تجهيزاً LTD.

هيونداي أزيرا هيونداي أزيرا 2026 سعر هيونداي أزيرا 2026 سعر هيونداي أزيرا 2026 في السعودية مواصفات هيونداي أزيرا 2026

شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية
