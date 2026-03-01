قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري
دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة | تفاصيل
إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة
التليفزيون الإيراني يبث القرآن الكريم بصوت عبدالباسط عبدالصمد بعد إعلان وفاة خامنئي
بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
نظر مُحاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا .. اليوم
لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على مقاصد الصيام؟.. الإفتاء توضح
الحلقة 11 من «عين سحرية».. سر مُفاجئ عن «زكي غالب» يُربك حسابات شهاب الصفطاوي
«درويش»: مجلس إدارة الزمالك الحالي راقٍ .. وأطالب بعدم الاستمرار في الانتقادات
مواصفات هيونداي كريتا 2026 وسعرها في السعودية| صور

صبري طلبه

تواصل السيارة هيونداي كريتا تعزيز تواجدها في السوق السعودي، كواحدة من أبرز سيارات الكروس أوفر الرياضية المقدمة ضمن موديلات 2026، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 87,904 ريال سعودي.

أبعاد وتصميم هيونداي كريتا 2026

تنتمي هيونداي كريتا 2026 إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، وتعتمد على أبعاد بطول 4,360 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,790 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,635 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,610 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,250 كجم.

تأتي السيارة هيونداي كريتا 2026 مزودة بجنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED في بعض الفئات، فيما تتوفر إضاءة نهاريةLED ، أو مصابيح هالوجين بحسب التجهيز، كما تشمل فتحة سقف بانورامية للفئة عالية التجهيز.

محرك هيونداي كريتا 2026 بأداء اقتصادي 

تعتمد كريتا 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 115 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 144 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي، وهو الخيار الشائع في هذه الفئة، وتصل كفاءة استهلاك الوقود إلى نحو 18.1 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات هيونداي كريتا 2026

تتوفر السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات في الفئتين، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح ربط الهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات الأساسية بسهولة.

وتعتمد الواجهة على تصميم بسيط يركز على سهولة الوصول إلى الوظائف الرئيسية، كما تأتي شاشة العدادات بمقاس 4.2 بوصة لعرض بيانات القيادة الأساسية، ويختلف نظام التكييف بين الفئات، حيث يتوفر إما بتحكم يدوي أو أوتوماتيكي وفقًا للتجهيز.

تضم كريتا 2026 وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر.

وتشمل التجهيزات نظام الثبات الإلكتروني الذي يعزز استقرار السيارة في المنعطفات، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات لتسهيل الانطلاق على الطرق المائلة، ويتوفر كذلك نظام تثبيت السرعة.

أسعار هيونداي كريتا 2026 في السوق السعودي

تُطرح كريتا 2026 في السعودية بعدة فئات، حيث يبدأ سعر فئة GL من 87,904 ريالات سعودية، أما فئة GLS فتتراوح أسعارها بين 97,104 و98,254 ريالًا سعوديًا.

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

