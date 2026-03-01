مواصفات هيونداي كريتا 2026 وسعرها في السعودية| صور

تواصل السيارة هيونداي كريتا تعزيز تواجدها في السوق السعودي، كواحدة من أبرز سيارات الكروس أوفر الرياضية المقدمة ضمن موديلات 2026، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 87,904 ريال سعودي.

أبعاد وتصميم هيونداي كريتا 2026

تنتمي هيونداي كريتا 2026 إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، وتعتمد على أبعاد بطول 4,360 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,790 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,635 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,610 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,250 كجم.

هيونداي كريتا

تأتي السيارة هيونداي كريتا 2026 مزودة بجنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED في بعض الفئات، فيما تتوفر إضاءة نهاريةLED ، أو مصابيح هالوجين بحسب التجهيز، كما تشمل فتحة سقف بانورامية للفئة عالية التجهيز.

محرك هيونداي كريتا 2026 بأداء اقتصادي

تعتمد كريتا 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 115 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 144 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي، وهو الخيار الشائع في هذه الفئة، وتصل كفاءة استهلاك الوقود إلى نحو 18.1 كيلومتر لكل لتر.

هيونداي كريتا

تجهيزات هيونداي كريتا 2026

تتوفر السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات في الفئتين، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح ربط الهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات الأساسية بسهولة.

وتعتمد الواجهة على تصميم بسيط يركز على سهولة الوصول إلى الوظائف الرئيسية، كما تأتي شاشة العدادات بمقاس 4.2 بوصة لعرض بيانات القيادة الأساسية، ويختلف نظام التكييف بين الفئات، حيث يتوفر إما بتحكم يدوي أو أوتوماتيكي وفقًا للتجهيز.

هيونداي كريتا

تضم كريتا 2026 وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر.

وتشمل التجهيزات نظام الثبات الإلكتروني الذي يعزز استقرار السيارة في المنعطفات، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات لتسهيل الانطلاق على الطرق المائلة، ويتوفر كذلك نظام تثبيت السرعة.

أسعار هيونداي كريتا 2026 في السوق السعودي

تُطرح كريتا 2026 في السعودية بعدة فئات، حيث يبدأ سعر فئة GL من 87,904 ريالات سعودية، أما فئة GLS فتتراوح أسعارها بين 97,104 و98,254 ريالًا سعوديًا.