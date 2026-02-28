قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الظهور الأول لسيارة كرايسلر باسيفيكا 2027 فيس ليفت| صور

كرايسلر باسيفيكا 2027
كرايسلر باسيفيكا 2027
صبري طلبه

كشفت كرايسلر عن بعض الصور الأولية للنسخة المحدثة من باسيفيكا موديل 2027، والتي تأتي ضمن تحديث "فيس ليفت"، مع تعديلات ركزت بصورة أساسية على الشكل الخارجي.

التغييرات الأبرز طالت الواجهة الأمامية، حيث حصلت السيارة على مصابيح بتصميم أكثر حدة وانسيابية مقارنة بالإصدار السابق، ما منحها حضورًا بصريًا أكثر عصرية.

وأعيد تصميم الصادم الأمامي ليصبح أكثر بروزًا، مع فتحات تهوية أكبر تعزز الطابع الديناميكي للسيارة، وتظهر لمسات الكروم في عدد من التفاصيل الخارجية، إلى جانب مستشعرات الحركة الموزعة ضمن الهيكل.

كرايسلر باسيفيكا 2027 ومنظومة الدفع 

وتشير المعطيات إلى أن باسيفيكا 2027 قد تستمر بالاعتماد على المحرك ذاته المستخدم في النسخة السابقة، وهو محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لتر قادر على توليد 287 حصانًا، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

كرايسلر باسيفيكا 2027

مقصورة عائلية مدعومة بالتقنيات

وتحافظ كرايسلر باسيفيكا 2027 على فلسفتها القائمة على توفير مساحة واسعة وتجهيزات تلائم احتياجات العائلات، حيث تتسع إلى 7 افراد،  وتتضمن المقصورة شاشة مخصصة لعرض الوسائط تدعم التطبيقات الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم في الأنظمة المختلفة.

وزُودت السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق يتيح توزيع درجات الحرارة بشكل مستقل، بينما تضم السيارة أيضًا منظومة وسائد هوائية للحماية من الصدمات، وأنظمة للتحكم في المكابح، إضافة إلى مثبت سرعة يدعم القيادة على الطرق السريعة.

 وتسعى كرايسلر إلى الحفاظ على مكانة باسيفيكا ضمن فئة الميني فان، عبر تحسينات تصميمية واضحة وتجهيزات حديثة، مع الإبقاء على منظومة الأداء المعروفة، ولكن تحت مظلة الفيس ليفت الجديدة، ضمن موديلات 2027.

