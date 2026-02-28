الظهور الأول لسيارة كرايسلر باسيفيكا 2027 فيس ليفت| صور

كشفت كرايسلر عن بعض الصور الأولية للنسخة المحدثة من باسيفيكا موديل 2027، والتي تأتي ضمن تحديث "فيس ليفت"، مع تعديلات ركزت بصورة أساسية على الشكل الخارجي.

التغييرات الأبرز طالت الواجهة الأمامية، حيث حصلت السيارة على مصابيح بتصميم أكثر حدة وانسيابية مقارنة بالإصدار السابق، ما منحها حضورًا بصريًا أكثر عصرية.

وأعيد تصميم الصادم الأمامي ليصبح أكثر بروزًا، مع فتحات تهوية أكبر تعزز الطابع الديناميكي للسيارة، وتظهر لمسات الكروم في عدد من التفاصيل الخارجية، إلى جانب مستشعرات الحركة الموزعة ضمن الهيكل.

كرايسلر باسيفيكا 2027 ومنظومة الدفع

وتشير المعطيات إلى أن باسيفيكا 2027 قد تستمر بالاعتماد على المحرك ذاته المستخدم في النسخة السابقة، وهو محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لتر قادر على توليد 287 حصانًا، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

كرايسلر باسيفيكا 2027

مقصورة عائلية مدعومة بالتقنيات

وتحافظ كرايسلر باسيفيكا 2027 على فلسفتها القائمة على توفير مساحة واسعة وتجهيزات تلائم احتياجات العائلات، حيث تتسع إلى 7 افراد، وتتضمن المقصورة شاشة مخصصة لعرض الوسائط تدعم التطبيقات الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم في الأنظمة المختلفة.

وزُودت السيارة بنظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق يتيح توزيع درجات الحرارة بشكل مستقل، بينما تضم السيارة أيضًا منظومة وسائد هوائية للحماية من الصدمات، وأنظمة للتحكم في المكابح، إضافة إلى مثبت سرعة يدعم القيادة على الطرق السريعة.

وتسعى كرايسلر إلى الحفاظ على مكانة باسيفيكا ضمن فئة الميني فان، عبر تحسينات تصميمية واضحة وتجهيزات حديثة، مع الإبقاء على منظومة الأداء المعروفة، ولكن تحت مظلة الفيس ليفت الجديدة، ضمن موديلات 2027.