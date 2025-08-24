قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر
دعاء المولد النبوي 2025 .. لتكفير الذنوب وراحة البال
بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بالشرق الأوسط
الكوليرا تفتك بجنوب دارفور .. 158 وفاة وآلاف الإصابات وسط حصار خانق
مصرع فتاة عشرينية في انهيار سقف منزل بالغربية.. والمحافظ يوجّه بإزالة العقار
حتى أزمة المراجيح معرفوش يحلوها.. تامر عبدالحميد يُهاجم مجلس الزمالك ويُطالب برحيله
الراية الحمراء إنذار واضح.. إعلاميون يُطالبون بإغلاق شواطئ العجمي لحماية الأرواح
زوجة أردوغان تحث ميلانيا ترامب على مواجهة نتنياهو
الليجا تشتـ.ـعل | في الثواني الأخيرة.. لمسة «يامال» تمنح برشلونة انتصارًا دراميًا على ليفانتي
إغلاق جميع فروع الأكاديمية.. تفاصيل غرق 6 فتيات ونجاة العشرات في كارثة شاطئ أبو تلات | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كرايسلر Pacifica Grizzly Peak جاهزة لمغامرات التخييم.. صور

كرايسلر Pacifica Grizzly Peak
كرايسلر Pacifica Grizzly Peak
صبري طلبه

ظهرت السيارة كرايسلر Pacifica Grizzly Peak الجديدة، في نسختها المعدلة والتي ستخدل في منافسة قوية مع طرازات الـ SUV المعدة للتخييم، بعد أن جاءت بلمسات مخصصة للطرق الوعرة وللمغامرات، مع مجموعة عالية الأداء من التجهيزات.

أداء ومواصفات كرايسلر Pacifica Grizzly Peak

تستمد كرايسلر Pacifica Grizzly Peak قوتها من محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 287 حصانًا، و355 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 9 غيار أوتوماتيكي الأداء.

 كرايسلر Pacifica Grizzly Peak

تعتمد السيارة كرايسلر Pacifica Grizzly Peak على تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما ترتكز السيارة على إطارات BFGoodrich KO2 بعجلات 18 إنش، ونقوش بارزة وغائرة تمحها الأفضلية في التعامل مع الطرق الوعرة.

 كرايسلر Pacifica Grizzly Peak

وتضم كرايسلر Pacifica Grizzly Peak شعار الدب الخاص بهذا الطراز، مع طلاء خارجي بلون Arktos Matte، بالإضافة إلى طبقة حماية سفلية تتناسب مع مفهوم سيارات الدفع الرباعي، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، وشبكة علوية ناحية السقف لحمل الأغراض.

 كرايسلر Pacifica Grizzly Peak

زودت السيارة كرايسلر Pacifica Grizzly Peak بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة والجانب العصري، مع مخارج كهرباء 115 فولت، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط والخرائط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرامل يد كهربائية، نظام صوتي ترفيهي.

 كرايسلر Pacifica Grizzly Peak

وتحتوي سيارة كرايسلر Pacifica Grizzly Peak على معدات التخييم، مع إزالة الصف الثالث من المقاعد للحصول على مساحة أكبر، مكان مخصص للنوم، مكان لتثبيت حقيبة الاسعاف، عجلة احتياطية، ظلة قابلة للطي من ARB.

كرايسلر Pacifica Grizzly Peak كرايسلر Pacifica Grizzly Peak مواصفات كرايسلر Pacifica Grizzly Peak سيارة كرايسلر Pacifica Grizzly Peak

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

صورة أرشيفية

حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

ترشيحاتنا

سامسونج

خبر صادم لملاك هواتف سامسونج وموتورولا.. T-Mobile قد لا تدعم الإنترنت الفضائي على أجهزتكم أبداً

رينو الجديدة

رينو أوسترال… تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية .. تفاصيل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد