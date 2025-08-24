كرايسلر Pacifica Grizzly Peak جاهزة لمغامرات التخييم.. صور

ظهرت السيارة كرايسلر Pacifica Grizzly Peak الجديدة، في نسختها المعدلة والتي ستخدل في منافسة قوية مع طرازات الـ SUV المعدة للتخييم، بعد أن جاءت بلمسات مخصصة للطرق الوعرة وللمغامرات، مع مجموعة عالية الأداء من التجهيزات.

أداء ومواصفات كرايسلر Pacifica Grizzly Peak

تستمد كرايسلر Pacifica Grizzly Peak قوتها من محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 287 حصانًا، و355 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 9 غيار أوتوماتيكي الأداء.

تعتمد السيارة كرايسلر Pacifica Grizzly Peak على تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما ترتكز السيارة على إطارات BFGoodrich KO2 بعجلات 18 إنش، ونقوش بارزة وغائرة تمحها الأفضلية في التعامل مع الطرق الوعرة.

وتضم كرايسلر Pacifica Grizzly Peak شعار الدب الخاص بهذا الطراز، مع طلاء خارجي بلون Arktos Matte، بالإضافة إلى طبقة حماية سفلية تتناسب مع مفهوم سيارات الدفع الرباعي، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، وشبكة علوية ناحية السقف لحمل الأغراض.

زودت السيارة كرايسلر Pacifica Grizzly Peak بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة والجانب العصري، مع مخارج كهرباء 115 فولت، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط والخرائط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرامل يد كهربائية، نظام صوتي ترفيهي.

وتحتوي سيارة كرايسلر Pacifica Grizzly Peak على معدات التخييم، مع إزالة الصف الثالث من المقاعد للحصول على مساحة أكبر، مكان مخصص للنوم، مكان لتثبيت حقيبة الاسعاف، عجلة احتياطية، ظلة قابلة للطي من ARB.