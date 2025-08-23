قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية في الجيم
مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ
محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
للمُدرسين.. برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان يؤهل الكوادر بمعايير دولية
الأهلي مش بيلعب ..تعليق مثير من الغندور على هدف خوان ألفينا
فاروق فلوكس: 12 جنيها أول أجر لي والفن عشقي الدائم | فيديو
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر
شباب الفراعنة يواجهون أمريكا في مونديال الطائرة تحت 21 عامًا
غارات إسرائيلية على محيط مسجد المهاجرين بمخيم البريج
مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل

BMW X1
BMW X1
صبري طلبه

قدمت BMW الألمانية مجموعة كبيرة من إصداراتها داخل الأسواق العالمية والمحلية، حيث تمكنت خلال تاريخها العريق طرح موديلات متنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات المختلفة.

ومن أبرز الإصدارات التي قدمتها BMW هي عائلة X الرياضية، من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، منها السيارة X1 والتي تعد من أرخص سيارات هذه الفئة، والتي طرحت في مصر بعدد من الفئات والموديلات، مع الإبقاء على الطابع الرياضي الخاص بهذه المجموعة.

BMW X1

مواصفات السيارة BMW X1

تتسارع السيارة BMW X1 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 208 كيلومتر في الساعة.

BMW X1

وتأتي السيارة بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء، مدعوم بمحرك  ثلاثي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

BMW X1

وتحتوي BMW X1 على مثبت سرعة تكيفي، سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائية، مقاعد كهربائية، نظام ترفيهي صوتي، مكيف هواء أوتوماتيك وخاصية التحكم في المناخ، وسائد هوائية، نظام تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، شاشة تعمل باللمس قياس 10.7 بوصة.

سعر السيارة BMW X1 موديل 2024

ظهرت السيارة BMW X1 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، وبسعر يبلغ 2 مليون و900 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات، وننصح دومًا بمراجعة متوسط الاسعار وفقًا للموديل والفئة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل.

