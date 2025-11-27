السكة الحديد تكثف لقاءات التوعية لطلبة المدارس بأخلاقيات التعامل مع المرافق العامة

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ برنامج التوعية المجتمعية لطلبة المدارس في مختلف المحافظات، وفي هذا الاطار نظمت الهيئة بالتعاون مع الادارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ندوة توعوية بمدرسة الشهيد سمير جوهر بمدينة اوسيم، بمشاركة قيادات التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، وأحد وعاظ الأزهر الشريف، وممثل عن الكنيسة المصرية، وعدد من الطلبة والطالبات.

وتناولت الندوة أهمية الحفاظ على مرفق السكك الحديدية باعتباره شريانًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين يوميًا، من خلال عرض مواد فيلمية توثق مشروعات التطوير التي تنفذها الدولة في هذا القطاع. كما استعرضت السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة المرفق، ومنها اقتحام المزلقانات أثناء الإغلاق، وإقامة معابر غير قانونية، وإلقاء المخلفات على القضبان، والركوب في أماكن غير آمنة، وقذف القطارات بالحجارة، وما يترتب على هذه الممارسات من مخاطر على الركاب والعاملين وأضرار بالممتلكات العامة.

وتأتي هذه الندوات في اطار بروتوكول التعاون بين وزارتي النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني ضمن سلسلة من المبادرات المشتركة مع عدد من مؤسسات الدولة، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على المرافق العامة وبناء جيل أكثر وعيًا بدوره في دعم مسار التنمية المستدامة.