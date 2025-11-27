قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تكثف لقاءات التوعية لطلبة المدارس بأخلاقيات التعامل مع المرافق العامة

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ برنامج التوعية المجتمعية لطلبة المدارس في مختلف المحافظات، وفي هذا الاطار نظمت الهيئة بالتعاون مع الادارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم  ندوة توعوية بمدرسة الشهيد سمير جوهر بمدينة اوسيم، بمشاركة قيادات التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، وأحد وعاظ الأزهر الشريف، وممثل عن الكنيسة المصرية، وعدد من الطلبة والطالبات.

وتناولت الندوة أهمية الحفاظ على مرفق السكك الحديدية باعتباره شريانًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين يوميًا، من خلال عرض مواد فيلمية توثق مشروعات التطوير التي تنفذها الدولة في هذا القطاع. كما استعرضت السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة المرفق، ومنها اقتحام المزلقانات أثناء الإغلاق، وإقامة معابر غير قانونية، وإلقاء المخلفات على القضبان، والركوب في أماكن غير آمنة، وقذف القطارات بالحجارة، وما يترتب على هذه الممارسات من مخاطر على الركاب والعاملين وأضرار بالممتلكات العامة.

وتأتي هذه الندوات في اطار بروتوكول التعاون بين وزارتي النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني  ضمن سلسلة من المبادرات المشتركة مع عدد من مؤسسات الدولة، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على المرافق العامة وبناء جيل أكثر وعيًا بدوره في دعم مسار التنمية المستدامة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر التربية والتعليم المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

الأهلي والزمالك

في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟

ترشيحاتنا

أحمد حسن

أحمد حسن: منتخب مصر يتحدى الظروف في كأس العرب .. وهدفنا التتويج رغم الغيابات

محمود حسن تريزيجيه

تريزيجيه: هدفنا تحقيق الفوز أمام الجيش الملكي وإسعاد جماهير الأهلي

هنا جودة

هنا جودة تتأهل إلى الدور الثاني ببطولة العالم لتنس الطاولة بمنافسات فردي الناشئات

بالصور

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

فيديو

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد