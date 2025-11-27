أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

تحل النجمة أيتن عامر ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة DMC، يوم الأحد المقبل في تمام الساع العاشرة مساء، على أن تكون الإعادة يوم الجمعة 5 ديسمبر في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً.

وكشف برومو الحلقة عن حديث أيتن عامر عن الكثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية والعملية، حيث تحدثت عن حالة الانتعاشة الفنية التي تعيشها سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية أو مجال الغناء التي قدمت فيه الكثير من الأغنيات ولاقت تفاعلاً ونجاحاً كبيراً.

كما تتحدث النجمة أيتن عامر خلال الحلقة عن المسؤولية التي حملتها بعد الإنفصال والتى لن تسمح لها بالسقوط أو التراخي، كما بكت أيتن عامر خلال الحلقة بالحديث عن بعض الأمور التي تخصها وضغوط الحياة التي لا تحتملها والشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

أيتن عامر تقترب من انتهاء دورها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وانتهت النجمة أيتن عامر من تصوير مشاهدها داخل مصر في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، وهو العمل الدرامي الذي تخوض به المنافسة في موسم رمضان 2026، وقد شهدت مواقع التصوير فى القاهرة فترة مكثفة من العمل للانتهاء منه استعداداً لعرضه في شهر رمضان.

ويتبقى للنجمة أيتن عامر 3 أيام فقط للإنتهاء من التصوير في دولة الإمارات الشقيقة، حيث تستكمل خلالها المشاهد الخارجية المقررة ضمن أحداث المسلسل، لتضع بذلك اللمسات الأخيرة لدورها فى العمل الذى يضم كوكبة من النجوم.

فريق عمل كلهم بيحبوا مودي يفاجئوا أيتن عامر بعيد ميلادها

وكان فريق عمل مسلسل كلهم بيحبوا مودي فاجأوا النجمة أيتن عامر باحتفال خاص بعيد ميلادها، حيث خطط فريق المسلسل للمفاجأة بسرية تامة، قبل أن يدخلوا عليها حاملين تورتة عيد الميلاد، وهي المفاجأة التى أدخلتها في حالة من التأثر الشديد، حيث لم تتمالك دموعها لحظة رؤيتها لمظاهر الاحتفال المفاجئ، وعبرت آيتن عن سعادتها وامتنانها لزملائها في الكواليس، مؤكدة أن هذه اللحظة لمست قلبها ومشاعرها، ووجهت لهم الشكر بعد تأُثرها الشديد بهذه المفاجأة.

أيتن عامر تشارك بمسلسل كلهم بيحبوا مودي في رمضان 2026

وتشارك النجمة أيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهما فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.