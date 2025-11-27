القومي للطفولة: مصلحة الأسرة فوق الجميع.. وتغليظ عقوبات انتهاك الأطفال قيد التنفيذ

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم كثيرا بالطفل وتجسد هذا في استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة وتبعيته لرئاسة الجمهورية.

وأضاف سحر السنباطي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أنه في ظل إفرازات المجتمع الغريبة علينا، منوهة أن القانون ليس هو المحل فلدينا قوانين في كل شئ، ولكن الأهم هو تطبيق القانون.

وأشار إلى أن السلوكيات والثقافات التي نتحارب بها حاليا، تنعكس على الأطفال وهم زهرة المجتمع.

وذكر السنباطي، أن مصلحة الأسرة فوق الجميع، منوهة أن المجلس يعمل في الوقاية والحماية والتدخل، قائلة "من يوم ما الناني بدأت تحمي الطفل، الأم بقت بعيد أوي ومبتشوفش أي علامات في جسم أطفالها.

وتابعت: أجرينا اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، واستخرجنا بعض المواد من قانون العقوبات وقانون الطفل، لتغليظ العقوبات على انتهاكات الأطفال.