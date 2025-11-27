أنقذ 13 طالبة من الغرق .. قصة صادمة لمصرع شاب في قرية بالوظة بالإسماعيلية

أنقذت العناية الإلهية 13 فتاة من الغرق في إحدى المصارف الواقعة بقرية بالوظة بمركز ومدينة القنطرة شرق الإسماعيلية.



وتمكن شاب في الثلاثينيات من عمره من إنقاذ 13 فتاة من الغرق بمصرف زراعي في قرية بالوظة بعد أن سقطت الحافلة التي كانت تقلهن داخل المصرف، حيث قام شاب بالقفز إلى الماء وإنقاذهم إلا أنه لم يتمكن من النجاة، حيث غلبته المياه داخل الحافلة فغرق.

إخطار بمصرع شخص



وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا يفيد بمصرع شاب غرقا بمصرف بقرية بالوظة وهي قرية واقعة بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

أقوال الشهود العيان

وقال شهود عيان إن الشاب كان يعمل في أرض زراعية مجاورة للمصرف، وعندما شاهد الحادث هرول إلى السيارة التي كانت تقل 13 طالبة من الطالبات الدارسات بإحدى الجامعات الخاصة ومعهم السائق، ولم يتردد الشاب فى النزول إلى المصرف لإنقاذ الفتيات رغم عدم إتقانه للسباحة حيث قام بفتح أحد أبواب السيارة واستخرج الفتيات والسائق ولكنه حاول الخروج من السيارة فلم يتمكن من الخروج لأن مياه المصرف غمرت السيارة وابتلعتها وبها الشاب البطل.

