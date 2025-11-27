قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
أنقذ 13 طالبة من الغرق .. قصة صادمة لمصرع شاب في قرية بالوظة بالإسماعيلية

الشاب البطل
الشاب البطل
الإسماعيلية انجي هيبة

أنقذت العناية الإلهية 13 فتاة من الغرق في إحدى المصارف الواقعة بقرية بالوظة بمركز ومدينة القنطرة شرق الإسماعيلية.


وتمكن شاب في الثلاثينيات من عمره من إنقاذ 13 فتاة من الغرق بمصرف زراعي في قرية بالوظة بعد أن سقطت الحافلة التي كانت تقلهن داخل المصرف، حيث قام شاب بالقفز إلى الماء وإنقاذهم إلا أنه لم يتمكن من النجاة، حيث غلبته المياه داخل الحافلة فغرق.  

إخطار بمصرع شخص 


وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا يفيد بمصرع شاب غرقا بمصرف بقرية بالوظة وهي قرية واقعة بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء.  


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

أقوال الشهود العيان 
وقال شهود عيان إن الشاب كان يعمل في أرض زراعية مجاورة للمصرف، وعندما شاهد الحادث هرول إلى السيارة التي كانت تقل 13 طالبة من الطالبات الدارسات بإحدى الجامعات الخاصة ومعهم السائق، ولم يتردد الشاب فى النزول إلى المصرف لإنقاذ الفتيات رغم عدم إتقانه للسباحة حيث قام بفتح أحد أبواب السيارة واستخرج الفتيات والسائق ولكنه حاول الخروج من السيارة فلم يتمكن من الخروج لأن مياه المصرف غمرت السيارة وابتلعتها وبها الشاب البطل.  
 

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

