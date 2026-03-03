قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد تنفيذ محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية لمرحلة تنفيذ محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمبنى إدارة الجامعة في ضوء سعي الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة.


جاء ذلك بحضور الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، وذلك من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، حيث تعد الجامعة كغيرها من المؤسسات الأكاديمية والبحثية شريكا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاثة، الاجتماعية والبيئية والاقتصادية كونها إحدى أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل العالمية ممّا يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي في ملف التنمية المستدامة.

من جانبه أشار الدكتور طه عاشور إلي أن محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمبنى إدارة الجامعة تأتي بمواصفات محطة خلايا شمسية كهروضوئية مربوطة على شبكة الكهرباء العمومية (Grid-Connected PV System) والقدرة الاسمية للمحطة: (76.7) كيلووات ، وعدد الألواح الشمسية: (124) لوحًا كهروضوئيًا ، والقدرة الاسمية للوح الواحد: (620) وات بإجمالي الطاقة الكهربائية المولدة سنويًا: حوالي (166) ميجاوات•ساعة/سنة ، والعائد السنوي: حوالي (330) ألف جنيه مصري.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

