محافظات

محافظ القليوبية: إزالة عقارات مخالفة بحي شرق شبرا الخيمة ضمن "الموجة 28"

إبراهيم الهواري

​تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نتائج الحملة المكبرة التي استهدفت إزالة عقارين مخالفين بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، وذلك ضمن فعاليات "الموجة 28" لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

​وانطلقت أعمال الإزالة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وبحضور ميداني لـ اللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومجموعة من القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهدفت الحملة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق أعمال بناء مخالفة تم رصدها، شملت عقاراً بشارع الأنوار (خلف المدرسة) مكوناً من دور أرضي و12 دوراً علوياً، وعقاراً آخر بشارع محمد نصر مكوناً من دور أرضي و10 أدوار علوية.

جدول زمني لإزالة التعديات 

​​من جانبه، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعديات أو البناء العشوائي الذي يهدد سلامة المواطنين ويضغط على شبكات المرافق. 
وأوضح المحافظ أن هناك جدولاً زمنياً معداً بدقة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، يهدف إلى تطهير كافة الأحياء من المخالفات الجسيمة، مشدداً على أن الازالات مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء تماماً على هذه الظاهرة.

وشدد "المحافظ" خلال متابعته لنتائج الحملة، على ضرورة الإزالة الفورية لأي محاولة بناء مخالف في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

كما وجه الشكر لرجال الشرطة والأجهزة التنفيذية على جهودهم في تأمين أعمال الحملة، مؤكداً أن الدولة عازمة على فرض الانضباط التام في الشارع المصري، ولن يتم استثناء أي مخالفة مهما كان حجمها أو موقعها.

