ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق

شهدت الحلقة 13 من مسلسل «هي كيميا» تطورات درامية مثيرة، بعدما خطفت الفنانة ميمي جمال الأنظار خلال مواجهة قوية جمعتها بكل من دياب ومصطفى غريب، لتتصاعد الأحداث بشكل لافت.

وكشفت الحلقة أن ميمي جمال في المسلسل "، التي تسعى لإعادة حياتها مع "حجاج" بعد الطلاق، حيث تطلب منه الزواج مرة أخرى والعودة للعمل سويًا، إلا أن حجاج يفاجئها برفضه، ما يشعل الصراع بينهما ويضع علاقتهما تنتهي



مسلسل «هي كيميا» يشارك في بطولته إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندي وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

