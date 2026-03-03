انفجارات ضخمة في إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في إسرائيل.





وأُطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب وشمال إسرائيل، قبل أن يتم تفعيل نظام الإنذار المبكر في مناطق الوسط، عقب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

ووفق المعطيات، جرى تفعيل أجهزة الإنذار مجدداً في مناطق واسعة في الشمال، شملت حيفا ومنطقة الكريوت والجليل، وسط حالة تأهب واستنفار في الجبهة الداخلية.

و من جانبه، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين، أنه بدأ بشن غارات على "أهداف تابعة للنظام الإيراني" في طهران، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بسماع دوي انفجارات متعددة سمع في العاصمة.

وأشارت وكالة "إيسنا" نقلا عن شبكة "خبر" إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران.

ولفتت وكالة "تسنيم إلى "تصاعد أعمدة الدخان جراء انفجارين في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون"، مؤكدة أنه "لم يحدث أي خلل في سير عمل الإذاعة والتلفزيون".

