مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “على قد الحب” تطورات عديدة فى حياة مريم وكريم وسارة ، وبدأت الحلقة بكشف كريم (شريف سلامة) عن سره لمريم (نيللى كريم) وهو انه فقد زوجته وابنته بعد ان تعرضوا لحادث سير ، وتعاهدوا على انهم سيظلوا اصدقاء للأبد .

كريم يبدء يشك فى كل ما يحدث لمريم ويخبرها بأنها تتعرض لشيء غريب ولكنها تتجاهل قلقه وتخبره بأنها كانت تتعرض لهلوسة بعد وفاة والدتها وأن الحالة عادت لها مجددًا.

عبد الغني (محمود الليثي) يقرر أن يفتح قلبه لمريم ويكشف له عن السر الذى كان يداريه عنها واخبرها ان مراد (أحمد سعيد عبد الغني) كان يحاول ان يهدده طوال الوقت ويطلب منه أن يخبره بمعلومات عن مريم حتى لا يخبرها بالحقيقة ولكنها تخبره بأنها ستقف معه ، وتقرر ان تذهب لمراد فى المكان الذى يتواجد فيها حتى تواجهه.

وفى نفس الوقت تتعرض سارة (مها نصار) لمكالمات تهديد من رقم مجهول ويخبرها بأنه يعلم بالخطة التى تفعلها مع مراد ضد مريم .

مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب”

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.