قبلت أكون زوجة ثانية.. أبرز تصريحات ألفت إمام ببرنامج بين السطور

حلت الفنانة ألفت إمام، كضيفة خلال برنامج بين السطور تقديم الاعلامية يمني بدراوي المذاع علي قناة ten ، لتتحدث عن أعمالها الفنية وكواليس علاقتها بوالدها ووالدتها .

كشفت الفنانة ألفت إمام عن تعرضها للإغماء خلال تصوير أحد أعمالها الفنية في شهر رمضان، موضحة أن الإرهاق الشديد مع الصيام وساعات العمل الطويلة تسببا في فقدانها الوعي داخل موقع التصوير، وأكدت أنها رفضت في البداية التوقف عن العمل، إلا أن فريق العمل أصر على حصولها على راحة حرصًا على سلامتها.

ألفت إمام وأصعب فترات حياتها

تحدثت ألفت إمام بصراحة عن أصعب فترات حياتها، مشيرة إلى أنها تعرضت لأزمة مالية قاسية دفعتها إلى تأجير منزلها لتوفير مصدر دخل ثابت، والانتقال للإقامة بشكل مؤقت بين بيوت أقاربها. وأكدت أن تلك المرحلة صنعت منها شخصية أكثر صلابة واعتمادًا على النفس.

حسمت ألفت إمام الجدل المثار حول وجود خلافات داخل كواليس مسلسل «قسمة العدل»، مؤكدة أن ما تردد عن أزمات مبالغ فيه، وأن أي اختلافات في وجهات النظر أمر طبيعي داخل أي عمل فني. وأشادت بتجربتها في العمل مع فريق المسلسل، خاصة مع بطلة العمل إيمان العاصي.

فاجأت ألفت إمام جمهورها بتصريح صريح أكدت خلاله أنها لو عادت بها السنوات للوراء لاختارت دراسة القانون والعمل بالمحاماة بدلًا من دخول الوسط الفني، مشيرة إلى أن المهنة تمنح استقرارًا أكبر مقارنة بتقلبات المجال الفني.

ألفت إمام ووفاة والدتها

روت ألفت إمام لحظة إنسانية مؤثرة قبل وفاة والدتها، قائلة إن آخر كلمات سمعتها منها كانت: «هشوفك وإنتِ مش هتشوفيني»، وهي العبارة التي لا تزال عالقة في ذاكرتها حتى اليوم.

كشفت ألفت إمام أن والدها تعرض لما وصفته بإهمال طبي قبل وفاته، لكنها أوضحت أنها لم تتخذ أي إجراء قانوني، مفضلة ترك الأمر لله، خاصة في ظل حالتها النفسية الصعبة آنذاك.

ألفت إمام زوجة ثانية

أثارت ألفت إمام الجدل باعترافها بأنها قبلت الزواج كزوجة ثانية، مؤكدة أن قرارها كان بدافع الحب وليس لأي اعتبارات أخرى، وأنها كانت تدرك أبعاد الخطوة منذ البداية.

أكدت ألفت إمام أن زوجها أخبرها بأنه أبلغ زوجته الأولى بزواجه منها، موضحة أنها لم تتدخل في تفاصيل هذا الأمر، واكتفت بما قاله لها في ذلك الوقت.

قالت ألفت إمام إنها كانت دائمًا تؤكد لزوجها أن «البيت الأول هو الأساس»، في إشارة إلى احترامها لوضع الأسرة الأولى وعدم سعيها لإحداث مشكلات.

نفت ألفت إمام أن يكون زوجها قد أجبرها على الابتعاد عن الوسط الفني، مشيرة إلى أن قراراتها المهنية كانت نابعة من ظروف المرحلة وليس بضغوط من أحد.

كواليس أزمة «لا لا لاند» مع دنيا سمير غانم

تطرقت ألفت إمام إلى ما أثير حول وجود أزمة خلال مشاركتها في مسلسل «لا لا لاند»، مؤكدة أن الخلاف كان مهنيًا وانتهى في حينه، مشددة على تقديرها للفنانة دنيا سمير غانم.

كشفت ألفت إمام أن زوجها اشترط منذ البداية عدم الإنجاب، موضحة أنها وافقت على القرار عن قناعة كاملة، ولم تشعر بالندم تجاهه حتى الآن.

أوضحت ألفت إمام أن انفصالها عن زوجها جاء بعد تراكمات واختلافات في الرؤى، مؤكدة أن القرار تم بهدوء ودون صراعات.

شائعات دينا الشربيني

علقت ألفت إمام على الشائعات التي طالت دينا الشربيني، مؤكدة أن النجاح الفني لا يعني وجود علاقة عاطفية، وأن ربط أي تعاون بوجود ارتباط أمر غير منطقي.

اختتمت ألفت إمام تصريحاتها بالكشف عن تقدم نجم معروف لخطبتها في وقت سابق، لكنها رفضت الإفصاح عن اسمه، مكتفية بالقول إن لكل مرحلة في حياتها حساباتها الخاصة.