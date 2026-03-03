قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
جون إدوارد يكسر صمته: الزمالك نادٍ كبير.. والعمل أهم من الكلام

جون ادوارد
جون ادوارد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عبر برنامج “الماتش” المذاع على قناة قناة صدى البلد، تفاصيل تصريحات خاصة أدلى بها جون إدوارد خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين على مائدة إفطار، وذلك في أول ظهور وتصريحات له بعد فترة من الصمت.

وأوضح أضا أن جون إدوارد أجاب عن عدة تساؤلات تخص المرحلة الحالية داخل نادي الزمالك، بينما تحفظ على بعض الملفات وفضّل عدم الحديث عنها.

وأكد جون إدوارد أن الزمالك نادٍ كبير ويُدرك جيدًا قيمة جماهيره، مشددًا على احترامه الكامل لجمهور النادي الذي وصفه بالمخلص لناديه بشكل استثنائي.

وأضاف أن الهدف منذ اللحظة الأولى كان البحث عن حلول عملية على أرض الواقع بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن الأزمات، مؤكدًا أن معالجة المشكلات أهم من تكرار الحديث عنها.

وفيما يتعلق بالمدير الفني، أشار إلى أن يانيك فيريرا لم يكن الخيار الأول أو الثاني، بل جاء كخيار ثالث في قائمة الترشيحات.

كما كشف أن ملف تجديد عقود اللاعبين قيد الدراسة بالفعل، ويتم التعامل معه وفق خطة واستراتيجية واضحة، لافتًا إلى أن نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الكلية الحربية جاء بهدف فرض حالة من العزلة والتركيز ومنع تصوير المران أو تسريب ما يدور داخله، كما كان يحدث سابقًا.

واختتم جون إدوارد حديثه بالتأكيد على إدراكه لحجم الصعوبات داخل النادي، مشيرًا إلى أنه يفضل العمل في صمت بعيدًا عن الجدل الإعلامي، رافضًا الدخول في أي مقارنات بينه وبين مسؤولين سابقين داخل الزمالك.

محمد طارق أضا برنامج "الماتش" قناة صدى البلد جون إدوارد الزمالك

