جون إدوارد يكسر صمته: الزمالك نادٍ كبير.. والعمل أهم من الكلام

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عبر برنامج “الماتش” المذاع على قناة قناة صدى البلد، تفاصيل تصريحات خاصة أدلى بها جون إدوارد خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين على مائدة إفطار، وذلك في أول ظهور وتصريحات له بعد فترة من الصمت.

وأوضح أضا أن جون إدوارد أجاب عن عدة تساؤلات تخص المرحلة الحالية داخل نادي الزمالك، بينما تحفظ على بعض الملفات وفضّل عدم الحديث عنها.

وأكد جون إدوارد أن الزمالك نادٍ كبير ويُدرك جيدًا قيمة جماهيره، مشددًا على احترامه الكامل لجمهور النادي الذي وصفه بالمخلص لناديه بشكل استثنائي.

وأضاف أن الهدف منذ اللحظة الأولى كان البحث عن حلول عملية على أرض الواقع بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن الأزمات، مؤكدًا أن معالجة المشكلات أهم من تكرار الحديث عنها.

وفيما يتعلق بالمدير الفني، أشار إلى أن يانيك فيريرا لم يكن الخيار الأول أو الثاني، بل جاء كخيار ثالث في قائمة الترشيحات.

كما كشف أن ملف تجديد عقود اللاعبين قيد الدراسة بالفعل، ويتم التعامل معه وفق خطة واستراتيجية واضحة، لافتًا إلى أن نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الكلية الحربية جاء بهدف فرض حالة من العزلة والتركيز ومنع تصوير المران أو تسريب ما يدور داخله، كما كان يحدث سابقًا.

واختتم جون إدوارد حديثه بالتأكيد على إدراكه لحجم الصعوبات داخل النادي، مشيرًا إلى أنه يفضل العمل في صمت بعيدًا عن الجدل الإعلامي، رافضًا الدخول في أي مقارنات بينه وبين مسؤولين سابقين داخل الزمالك.