شاومي تطلق ساعة Xiaomi Watch 5 بنظام Wear OS 6 عالميا

كشفت منصة Notebookcheck أن شاومي عادت بقوة إلى سوق الساعات الذكية بإطلاق النسخة العالمية من Xiaomi Watch 5، بعد أن كانت متاحة في الصين فقط منذ نهاية العام الماضي.

وأوضحت المنصة أن النسخة العالمية تأتي هذه المرة بنظام Wear OS 6 من جوجل بدل نظام شاومي الخاص HyperOS للملبوسات، ما يضع الساعة مباشرة في منافسة مع ساعات مثل Pixel Watch وساعة جالاكسي من سامسونج في سوق أندرويد.

شاشة AMOLED مستديرة وبطارية تكفي حتى 6 أيام

وأشارت التقارير إلى أن Xiaomi Watch 5 تحتفظ بنفس العتاد الذي ظهر في النسخة الصينية، مع شاشة AMOLED دائرية مقاس 1.54 بوصة مغطاة بزجاج من الياقوت لمقاومة الخدش، وسطوع مرتفع لقراءة المحتوى بسهولة في ضوء الشمس.

وأكدت Notebookcheck أن الساعة تضم بطارية بسعة تقارب 930 ملّي أمبير، مع وعد بعمر استخدام يصل إلى ستة أيام في سيناريوهات الاستخدام العادية، وهي مدة طويلة نسبيًا بالنسبة لساعة تعمل بنظام Wear OS الكامل.

دعم كامل لخدمات جوجل وتطبيقاتها على المعصم

وأوضحت “9to5Google”، أن انتقال Xiaomi Watch 5 إلى Wear OS 6 يعني توافر متجر Google Play مباشرة على الساعة، مع دعم تطبيقات مثل Google Maps للملاحة من المعصم، وGoogle Wallet للدفع دون تلامس، بالإضافة إلى تكامل أعمق مع مساعد جوجل وخدمات النظام الأخرى.

وأشارت التقارير كذلك إلى أن الساعة تحصل على تكامل مع Gemini، مساعد جوجل الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجارب أكثر تقدمًا في التفاعل الصوتي والاقتراحات الذكية وإدارة المهام من خلال الساعة.

GPS مزدوج النطاق ومتابعة لياقة متقدّمة

أكدت مواقع متخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء أن Xiaomi Watch 5 تزوَّد بنظام تحديد موقع مزدوج النطاق Dual‑band GNSS لتحسين دقة تتبع الجري والمشي وركوب الدراجات في البيئات الحضرية المعقدة، مع دعم أنماط رياضية متعددة.

وأوضحت هذه المواقع أن الساعة تقدم مجموعة واسعة من مزايا تتبع الصحة واللياقة، تشمل مراقبة ضربات القلب على مدار الساعة، وقياس تشبّع الأكسجين في الدم، وتتبع النوم، وتحليل الضغط، إلى جانب لوحات بيانات مفصلة داخل تطبيق شاومي الصحي على الهواتف.

سعر الساعة وتوافرها عالميًا

أشارت Notebookcheck إلى أن Xiaomi Watch 5 تُطرح عالميًا بلونين فقط هما الأسود وJuniper Green، بسعر رسمي يبلغ 299 يورو في الأسواق الأوروبية، أي ما يعادل نحو 353 دولارا أمريكيا تقريبًا.​

أكدت التقارير أن شاومي ترافق الإطلاق بعروض ترويجية في بعض الأسواق، تتضمن الحصول على هدايا مثل سماعات Buds 5 أو جهاز Air Fryer أو مسدس تدليك Mini عند الطلب قبل موعد محدد، في محاولة لجذب المستخدمين لساعتها الجديدة في فئة الساعات الذكية العاملة بـ Wear OS.