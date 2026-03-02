قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
كامويش ينشر صورا من مشاركاته مع الأهلي
بعد انتشارها مؤخرا.. ما سبب ظهور الجوارب الممزقة في ملاعب كرة القدم؟
تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق ساعة Xiaomi Watch 5 بنظام Wear OS 6 عالميا

احمد الشريف

كشفت منصة Notebookcheck أن شاومي عادت بقوة إلى سوق الساعات الذكية بإطلاق النسخة العالمية من Xiaomi Watch 5، بعد أن كانت متاحة في الصين فقط منذ نهاية العام الماضي.

وأوضحت المنصة أن النسخة العالمية تأتي هذه المرة بنظام Wear OS 6 من جوجل بدل نظام شاومي الخاص HyperOS للملبوسات، ما يضع الساعة مباشرة في منافسة مع ساعات مثل Pixel Watch وساعة جالاكسي من سامسونج في سوق أندرويد.

شاشة AMOLED مستديرة وبطارية تكفي حتى 6 أيام

وأشارت التقارير إلى أن Xiaomi Watch 5 تحتفظ بنفس العتاد الذي ظهر في النسخة الصينية، مع شاشة AMOLED دائرية مقاس 1.54 بوصة مغطاة بزجاج من الياقوت لمقاومة الخدش، وسطوع مرتفع لقراءة المحتوى بسهولة في ضوء الشمس.

وأكدت Notebookcheck أن الساعة تضم بطارية بسعة تقارب 930 ملّي أمبير، مع وعد بعمر استخدام يصل إلى ستة أيام في سيناريوهات الاستخدام العادية، وهي مدة طويلة نسبيًا بالنسبة لساعة تعمل بنظام Wear OS الكامل.

دعم كامل لخدمات جوجل وتطبيقاتها على المعصم

وأوضحت “9to5Google”، أن انتقال Xiaomi Watch 5 إلى Wear OS 6 يعني توافر متجر Google Play مباشرة على الساعة، مع دعم تطبيقات مثل Google Maps للملاحة من المعصم، وGoogle Wallet للدفع دون تلامس، بالإضافة إلى تكامل أعمق مع مساعد جوجل وخدمات النظام الأخرى.

وأشارت التقارير كذلك إلى أن الساعة تحصل على تكامل مع Gemini، مساعد جوجل الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجارب أكثر تقدمًا في التفاعل الصوتي والاقتراحات الذكية وإدارة المهام من خلال الساعة.

GPS مزدوج النطاق ومتابعة لياقة متقدّمة

أكدت مواقع متخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء أن Xiaomi Watch 5 تزوَّد بنظام تحديد موقع مزدوج النطاق Dual‑band GNSS لتحسين دقة تتبع الجري والمشي وركوب الدراجات في البيئات الحضرية المعقدة، مع دعم أنماط رياضية متعددة.

وأوضحت هذه المواقع أن الساعة تقدم مجموعة واسعة من مزايا تتبع الصحة واللياقة، تشمل مراقبة ضربات القلب على مدار الساعة، وقياس تشبّع الأكسجين في الدم، وتتبع النوم، وتحليل الضغط، إلى جانب لوحات بيانات مفصلة داخل تطبيق شاومي الصحي على الهواتف.

سعر الساعة وتوافرها عالميًا

أشارت Notebookcheck إلى أن Xiaomi Watch 5 تُطرح عالميًا بلونين فقط هما الأسود وJuniper Green، بسعر رسمي يبلغ 299 يورو في الأسواق الأوروبية، أي ما يعادل نحو 353 دولارا أمريكيا تقريبًا.​

أكدت التقارير أن شاومي ترافق الإطلاق بعروض ترويجية في بعض الأسواق، تتضمن الحصول على هدايا مثل سماعات Buds 5 أو جهاز Air Fryer أو مسدس تدليك Mini عند الطلب قبل موعد محدد، في محاولة لجذب المستخدمين لساعتها الجديدة في فئة الساعات الذكية العاملة بـ Wear OS.

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

