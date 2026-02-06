مقارنة بين Xiaomi 17 Max وVivo X300 Max.. عمالقة الكاميرا والبطارية

تشير التسريبات إلى أن العديد من شركات الهواتف الذكية قد تعتمد هذا العام تسميات “Max” و“Pro Max” لتمييز الإصدارات الأكبر والأكثر مزايا من هواتفها الرائدة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك Redmi Turbo 5 Max، بينما تشير الشائعات إلى أن Xiaomi 17 Max وVivo X300 Max في مراحل التطوير، مع تركيز على قدرات التصوير الفوتوغرافي المتقدمة، فيما يلي مقارنة بين الهاتفين وفق التسريبات الحالية لفهم نقاط القوة لكل منهما.

مقارنة بين Xiaomi 17 Max وVivo X300 Max

التصميم والشاشة والأداء

- Vivo X300 Max: من المتوقع أن يأتي بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.78 بوصة وبدقة 1.5K، مع حواف رفيعة جدا، لتحقيق توازن بين وضوح الصورة وتجربة المشاهدة الغامرة، وسيعمل الهاتف بمعالج Dimensity 9500، وهو نفس المعالج المستخدم في X300 وX300 Pro.

- Xiaomi 17 Max: ستأتي الشاشة بحجم أكبر قليلا، حوالي 6.8–6.9 بوصة OLED مسطحة، مع حواف رفيعة من جميع الجوانب، من المتوقع أن يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع تصميم خلفي نظيف يشبه الإصدار القياسي من Xiaomi 17، دون شاشة خلفية ثانوية كما في سلسلة 17 Pro.

كلا الهاتفين سيحافظ على تصميماتهما الأساسية، لكن تسمية “Max” تشير إلى أبعاد أكبر مقارنة بالإصدارات القياسية.

البطارية وقدرات الشحن

- Xiaomi 17 Max: يتوقع أن يأتي ببطارية ضخمة 8000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي 100 وات والشحن اللاسلكي 50 وات، مما قد يجعله من أطول الهواتف الذكية دواما.

- Vivo X300 Max: ستحتوي البطارية على سعة 7000 مللي أمبير، ما يوفر أداء يوميا قويا دون زيادة كبيرة في سمك الجهاز.

نظام التشغيل

- Vivo X300 Max يعمل على Android 16 مع واجهة OriginOS 6.

- Xiaomi 17 Max يعمل على HyperOS 3 مبني على Android 16، وكلا الجهازين يأتيان بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة.

الكاميرا وجدول الإطلاق

- Vivo X300 Max: وحدة كاميرا دائرية تضم مستشعر أساسي 200 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدا، وعدسة تليفوتو بيريسكوب متوسطة.

- Xiaomi 17 Max: كاميرا رئيسية 200 ميجابكسل من Samsung ISOCELL HPE، وعدسة تليفوتو بيريسكوب 50 ميجابكسل من Sony، وعدسة واسعة جدا 50 ميجابكسل، ما يعكس تركيزا على الأداء التصويري المتنوع.

توقعات الإطلاق

- Vivo X300 Max: مارس في الصين مع بقية سلسلة X300.

- Xiaomi 17 Max: أبريل، مع احتمالية التركيز على البطارية وسرعة الشحن.

تشير التسريبات إلى أن Xiaomi 17 Max يركز على البطارية والأداء، بينما Vivo X300 Max يوازن بين جودة الشاشة والتصوير والأداء الشامل للهواتف الرائدة.