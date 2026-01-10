مقارنة OnePlus Turbo 6 وiQOO Neo 10 .. شريحة واحدة وفائز واضح

يتناول تقرير جديد من موقع Gizmochina مقارنة تفصيلية بين هاتفي OnePlus Turbo 6 و iQOO Neo 10، وهما من أبرز هواتف الفئة المتوسطة العليا المزودة بشريحة Snapdragon 8s Gen 4 ويستهدفان المستخدمين الباحثين عن أداء قريب من الفئة الرائدة بأسعار أقل.

توضح المقارنة أن الهاتفين يقدمان مستوى متقاربًا من القوة في المعالجة والألعاب، لكن الفروق تظهر بوضوح في التصميم، وعمر البطارية، وجودة الشاشة، وتجربة الكاميرا، ما يجعل الاختيار بينهما مرتبطًا بأولويات الاستخدام اليومية أكثر من الأرقام على ورق المواصفات.

متانة في OnePlus مقابل سطوع في iQOO

يركز OnePlus Turbo 6 على المتانة من خلال مستوى أعلى من مقاومة الماء والغبار وتصميم يمنح المستخدم إحساسًا بقدرة الهاتف على تحمّل الاستخدام القاسي نسبيًا، في حين يتجه iQOO Neo 10 إلى تصميم أخف وأكثر رياضية مع اعتماد معيار MIL‑STD لتحمل الصدمات.

يصف التقرير هاتف ون بلس بأنه موجه لمستخدمين يبحثون عن الاعتمادية طويلة الأمد، في حين يخاطب iQOO من يفضلون خفة الحمل وتجربة يومية مريحة.

على مستوى الشاشة، يعتمد الهاتفان على لوحات AMOLED كبيرة بمعدلات تحديث مرتفعة، لكن OnePlus Turbo 6 يركز على السلاسة والراحة البصرية مع معدل تحديث 165 هرتز وتقنيات تعتيم PWM متقدمة تجعل المشاهدة لفترات طويلة أقل إزعاجًا للعين.

في المقابل، يراهن iQOO Neo 10 على سطوع ذروة أعلى وتأثير HDR أقوى، ما يمنحه أفضلية في الاستخدام تحت ضوء الشمس المباشر وفي مشاهدة المحتوى المرئي.

الأداء والبطارية: نفس الشريحة… واستراتيجيتان مختلفتان للطاقة

يشترك الهاتفان في الاعتماد على منصة Snapdragon 8s Gen 4، ما يتيح أداءً من فئة القمة في الألعاب والمهام الثقيلة، مع استجابة سريعة وفتح تطبيقات دون تأخير ملحوظ بحسب التقرير.

يشير التقرير إلى أن الفوارق تكمن في طريقة ضبط النظام؛ إذ يقدم OnePlus عبر واجهة ColorOS تجربة أكثر توازنًا وسلاسة عامة، بينما يمنح Funtouch OS في iQOO Neo 10 اهتمامًا أكبر بخيارات اللاعبين وخصائص الأداء القوي.

في ما يتعلق بالبطارية، يميل OnePlus Turbo 6 إلى التحمّل طويل المدى بفضل سعة أكبر تتيح استخدامًا أطول دون الحاجة إلى الشحن المتكرر، ليخاطب المستخدمين الذين يقضون وقتًا طويلاً بعيدًا عن الشاحن.

أما iQOO Neo 10 فيعوض بسلاح الشحن فائق السرعة ودعم الشحن المتجاوز (bypass charging) أثناء اللعب، ما يجعله مناسبًا أكثر لمن يفضّلون إعادة شحن سريعة ومتكررة على امتلاك بطارية ضخمة.

الكاميرا: تنوع أكبر في iQOO وتماسك أعلى في OnePlus

يعتمد الهاتفان على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع تثبيت بصري OIS، ما يتيح صورًا حادة وأداءً جيدًا في الفيديو، لكن طريقة المعالجة تختلف بينهما.

يركز OnePlus Turbo 6 على الاتساق في النتائج من حيث الألوان وتوازن الصورة، مع أداء مستقر في ظروف الإضاءة المنخفضة، بينما يكتسب iQOO Neo 10 أفضلية في التنوع عبر كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع، ما يفيد في تصوير المناظر الطبيعية وصور المجموعات.

في الكاميرا الأمامية، يتفوق iQOO Neo 10 بوضوح وفق التقرير، إذ يقدم دقة أعلى مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K، ما يجعله أنسب لصناع المحتوى ومدوني الفيديو.

ويصف المقال الكاميرا الأمامية في OnePlus Turbo 6 بأنها عملية وموثوقة لكنها أقل طموحًا، تركز على تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية بدل تقديم تجربة تصوير متقدمة للمدونين.

السعر والقيمة مقابل ما تدفعه

يضع التقرير OnePlus Turbo 6 في خانة “قيمة قوية مقابل السعر” بسعر يقارب 350 دولارًا، مع التركيز على تقديم بطارية كبيرة، وبناء متين، وأداء رائد بسعر أقل.

في المقابل، يأتي iQOO Neo 10 بسعر يقارب 400 دولار، ليبرّر فارق السعر من خلال شاشة أكثر سطوعًا، وشحن أسرع، وكاميرا أمامية وخلفية أكثر مرونة في الاستخدام.

في الخلاصة، يخلص كاتب التقرير إلى أن OnePlus Turbo 6 هو الخيار الأنسب لمعظم المستخدمين الباحثين عن هاتف متوازن يعتمد عليه يوميًا، بفضل عمر البطارية الطويل والتحمّل والمتانة والسعر الأقل.

أما iQOO Neo 10 فيُوصَف بأنه خيار موجّه أكثر لمن يعطي الأولوية للشحن السريع، وسطوع الشاشة، وتنوع الكاميرا، خاصة لمن ينتجون محتوى بصريًا بشكل متكرر.