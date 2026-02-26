قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

ارتفع البحث حول صرف مرتبات شهر مارس، حيث يهتم عدد كبير من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، خاصة بعد القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن تبكير صرف المرتبات، وقد كشفت وزارة المالية فى بيان لها موعد صرف مرتبات مارس بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



موعد صرف مرتبات مارس 2026

بحسب تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، من المقرر أن يتم صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، على أن يشمل صرف مرتبات شهر مارس العاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة عيد الفطر.



ولفت الوزير الى أن المالية تستهدف تقديم صرف مستحقات العاملين عن شهر مارس فى خطوة لدعم الموظفين ماليا قبل حلول عيد الفطر، ويشمل القرار جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من معلمين وإداريين وموظفى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

قرار التبكير لدعم المواطنين قبل عيد الفطر

أعلنت وزارة المالية، فى بيانها، عن صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية، بينما يتم صرف المتأخرات لمدة 3 أيام، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



وقرر أحمد كجوك، وزير المالية، تبكير موعد صرف المرتبات والمتأخرات فى فبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك.

أماكن صرف المرتبات

تصرف مرتبات شهر مارس للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، طوال أيام الصرف، من الأماكن التالية: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي»، وذلك في إطار حرص وزارة المالية، على منع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.



الحد الأدنى لمرتبات شهر مارس 2026

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 13.800 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 11.800 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 10.300 جنيه.



- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 9.800 جنيه.

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 8.500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 8000 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 7300 جنيه.



- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.



جدول صرف المرتبات

ـ تصرف مرتبات شهر مارس يوم 18 من الشهر لـ وزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- ويستكمل الصرف اليوم 19 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- وتصرف مرتبات شهر مارس في أيام 22، 23، 24 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.