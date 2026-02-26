تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟

يواجه نادي مانشستر سيتي تحذيرات متزايدة بشأن العقوبات المحتملة التي قد تُفرض عليه في حال ثبوت إدانته في القضية المتعلقة بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، والتي تشمل أكثر من 100 اتهام تم توجيهها إليه خلال السنوات الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن خصم عدد كبير من النقاط – قد يصل إلى 60 نقطة – قد يُعد إجراءً منطقيًا إذا ثبتت المخالفات المنسوبة للنادي.

ويعكس هذا الطرح حجم خطورة القضية التي ينظر فيها المسؤولون، والتي قد تكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل الفريق محليًا، خاصة على صعيد المنافسة في الدوري.

تفاصيل اتهامات مانشستر سيتي

تتعلق الاتهامات بوجود مخالفات مالية مزعومة خلال فترة زمنية طويلة، وسط مزاعم بعدم الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للشفافية المالية، وفي حال تأكدت هذه التجاوزات، فإن العقوبات لن تكون رمزية، بل قد تمتد إلى إجراءات قاسية تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المنافسات.

وتخيم اتهامات بسوء إدارة الأموال على ملعب الاتحاد منذ أوائل عام 2023، عقب تحقيق طويل الأمد، وانتهت جلسة استماع مستقلة في أواخر عام 2024، لكن مر أكثر من عام دون صدور حكم نهائي.

كما أن التأخر في إصدار الحكم النهائي أثار الكثير من الجدل، حيث يرى البعض أن طول مدة التحقيقات يعود إلى تعقيد الملف وتشعب تفاصيله، بينما يعتقد آخرون أن حجم القضية يتطلب تدقيقًا قانونيًا واسعًا قبل اتخاذ أي قرار مصيري.

وفي حال فرض عقوبة خصم النقاط، فإن ذلك قد يغيّر شكل المنافسة في الدوري الإنجليزي بشكل جذري، خاصة إذا جاءت العقوبة خلال موسم تنافسي حاسم ومثل هذا السيناريو قد يؤثر ليس فقط على ترتيب الفريق، بل أيضًا على مشاركاته القارية وفرصه في التتويج بالألقاب.

من جهة أخرى، يواصل مانشستر سيتي التأكيد على موقفه، مع تمسكه بنفي أي مخالفات، معربًا عن ثقته في سلامة إجراءاته المالية والتزامه بالقوانين المنظمة. ويستعد النادي لمواصلة الدفاع عن نفسه قانونيًا، في انتظار القرار النهائي الذي قد يشكل نقطة تحول في تاريخ أحد أبرز الأندية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

هل يهبط مانشستر سيتي؟

بحسب تصريحات خبير التمويل الكروي كيران ماجواير: "لدينا أكثر من 115 تهمة، فماذا سيحدث إذا كانت النتيجة 70-50 لصالح الدوري الإنجليزي الممتاز أو لصالح مانشستر سيتي؟ إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي بعدم التعاون، وهو أمر محتمل إلى حد كبير، فمن المرجح أن يتعرض لغرامة كبيرة لأن هذا ما رأيناه يحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والخصومات هناك. إذا كان الأمر يتعلق بخصم نقاط، أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيعلن ذلك انتصارًا له".

وقد زُعم في مرحلة ما أن مانشستر سيتي قد يُطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد كرر ماجواير الأسباب التي تجعل ذلك مستحيلًا، لكن البلوز قد يتعرضون لعقوبة خصم نقاط كبيرة تجعلهم يتراجعون في جدول الدوري الممتاز. وقد تحدث أيضًا تغييرات جذرية على مستوى مجلس الإدارة.

وتابع ماجواير قائلاً: "لا يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لأن هذا قرار يخص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) ولم تثبت أي تهم ضد مانشستر سيتي من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لذلك، يجب أن يكون العقوبة خصم نقاط.

وأردف: "إذا نظرنا إلى السوابق، فقد تم خصم ستة وأربعة نقاط من إيفرتون ونوتنجهام فورست بسبب مخالفة واحدة على مدى ثلاث سنوات. وتغطي الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي فترة تسع سنوات، لذا فهي أكبر بكثير".