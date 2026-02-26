قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟

هالاند
هالاند
أحمد أيمن

يواجه نادي مانشستر سيتي تحذيرات متزايدة بشأن العقوبات المحتملة التي قد تُفرض عليه في حال ثبوت إدانته في القضية المتعلقة بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، والتي تشمل أكثر من 100 اتهام تم توجيهها إليه خلال السنوات الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن خصم عدد كبير من النقاط – قد يصل إلى 60 نقطة – قد يُعد إجراءً منطقيًا إذا ثبتت المخالفات المنسوبة للنادي. 

ويعكس هذا الطرح حجم خطورة القضية التي ينظر فيها المسؤولون، والتي قد تكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل الفريق محليًا، خاصة على صعيد المنافسة في الدوري.

تفاصيل اتهامات مانشستر سيتي 

تتعلق الاتهامات بوجود مخالفات مالية مزعومة خلال فترة زمنية طويلة، وسط مزاعم بعدم الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للشفافية المالية، وفي حال تأكدت هذه التجاوزات، فإن العقوبات لن تكون رمزية، بل قد تمتد إلى إجراءات قاسية تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المنافسات.

وتخيم اتهامات بسوء إدارة الأموال على ملعب الاتحاد منذ أوائل عام 2023، عقب تحقيق طويل الأمد، وانتهت جلسة استماع مستقلة في أواخر عام 2024، لكن مر أكثر من عام دون صدور حكم نهائي.

كما أن التأخر في إصدار الحكم النهائي أثار الكثير من الجدل، حيث يرى البعض أن طول مدة التحقيقات يعود إلى تعقيد الملف وتشعب تفاصيله، بينما يعتقد آخرون أن حجم القضية يتطلب تدقيقًا قانونيًا واسعًا قبل اتخاذ أي قرار مصيري.

وفي حال فرض عقوبة خصم النقاط، فإن ذلك قد يغيّر شكل المنافسة في الدوري الإنجليزي بشكل جذري، خاصة إذا جاءت العقوبة خلال موسم تنافسي حاسم ومثل هذا السيناريو قد يؤثر ليس فقط على ترتيب الفريق، بل أيضًا على مشاركاته القارية وفرصه في التتويج بالألقاب.

من جهة أخرى، يواصل مانشستر سيتي التأكيد على موقفه، مع تمسكه بنفي أي مخالفات، معربًا عن ثقته في سلامة إجراءاته المالية والتزامه بالقوانين المنظمة. ويستعد النادي لمواصلة الدفاع عن نفسه قانونيًا، في انتظار القرار النهائي الذي قد يشكل نقطة تحول في تاريخ أحد أبرز الأندية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

هل يهبط مانشستر سيتي؟

بحسب تصريحات خبير التمويل الكروي كيران ماجواير: "لدينا أكثر من 115 تهمة، فماذا سيحدث إذا كانت النتيجة 70-50 لصالح الدوري الإنجليزي الممتاز أو لصالح مانشستر سيتي؟ إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي بعدم التعاون، وهو أمر محتمل إلى حد كبير، فمن المرجح أن يتعرض لغرامة كبيرة لأن هذا ما رأيناه يحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والخصومات هناك. إذا كان الأمر يتعلق بخصم نقاط، أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيعلن ذلك انتصارًا له".

وقد زُعم في مرحلة ما أن مانشستر سيتي قد يُطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد كرر ماجواير الأسباب التي تجعل ذلك مستحيلًا، لكن البلوز قد يتعرضون لعقوبة خصم نقاط كبيرة تجعلهم يتراجعون في جدول الدوري الممتاز. وقد تحدث أيضًا تغييرات جذرية على مستوى مجلس الإدارة.

وتابع ماجواير قائلاً: "لا يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لأن هذا قرار يخص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) ولم تثبت أي تهم ضد مانشستر سيتي من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لذلك، يجب أن يكون العقوبة خصم نقاط. 

وأردف: "إذا نظرنا إلى السوابق، فقد تم خصم ستة وأربعة نقاط من إيفرتون ونوتنجهام فورست بسبب مخالفة واحدة على مدى ثلاث سنوات. وتغطي الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي فترة تسع سنوات، لذا فهي أكبر بكثير". 

مانشستر سيتي عقوبات مانشستر سيتي اتهامات مانشستر سيتي الدوري الانجليزي خصم نقاط من مانشستر سيتي

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

