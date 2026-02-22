قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدافع مانشستر سيتي: هالاند رائع لكن لا أريده أن يسرق مكاني

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسراء أشرف

أبدى مدافع مانشستر سيتي، مارك جويهي، إعجابه الكبير بزميله النرويجي إيرلينج هالاند، بعد الفوز المهم على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، مساء أمس، السبت، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي هذا الفوز في توقيت مثالي للسماوي، بعدما قلص الفارق مع المتصدر آرسنال إلى نقطتين فقط، مما أعاد الإثارة إلى صراع القمة في البريميرليج.

وقال جويهي في تصريحات لشبكة BBC: "مباريات نيوكاسل دائمًا صعبة، فهم فريق قوي بدنيًا ويملكون جودة كبيرة في الكرة. الفوز اليوم مهم ويضعنا في موقف جيد للمضي قدمًا".

وعن أداء هالاند، أضاف جويهي: "المدرب أشاد به داخل غرفة الملابس، وكان مذهلًا حقًا. مجهودُه الدفاعي رائع، يقاتل على كل كرة، خصوصًا أمام دان بيرن القوي في الكرات الهوائية. هالاند يمثل نقطة ارتكاز في الهجوم، وأنا سعيد بما قدمه".

وعند سؤاله بشكل مرح عن إمكانية إشراك هالاند في مركز قلب الدفاع، قال جويهي ضاحكًا: "لا، يجب أن يبقى في الأمام بالتأكيد، لا أريده أن يأخذ مكاني! لكنه لاعب مذهل بالفعل".

وسجل هدفي مانشستر سيتي اللاعب الشاب نيكو أورايلي في الدقيقتين 14 و27، بعدما استثمر فريقه التفوق المبكر في الشوط الأول.

وجاء الهدف الأول بصناعة من الدولي المصري عمر مرموش، فيما أرسل هالاند كرة عرضية حولها أورايلي برأسه في الهدف الثاني.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 36 نقطة في المركز العاشر، ليواصل السماوي مطاردته لصدارة الدوري الإنجليزي.

