تشيلسي والدوري الإنجليزي يدينان الإساءات العنصرية ضد ويسلي فوفانا

أصدر نادي تشيلسي بيانًا رسميًا، السبت، أدان فيه الإساءات العنصرية التي تعرض لها مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تعادل الفريق 1-1 مع بيرنلي على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضمن بيان النادي: "يشعر نادي تشيلسي بالصدمة والاشمئزاز من الإساءات العنصرية البشعة الموجهة إلى ويسلي. هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق ويتعارض مع قيم اللعبة وكل ما نمثله. لا مكان للعنصرية، ونحن نقف بشكل لا لبس فيه إلى جانب ويسلي وجميع لاعبينا الذين يتعرضون لمثل هذه الهجمات أثناء أداء عملهم".

وأضاف تشيلسي أن النادي سيتعاون مع السلطات والمنصات الرقمية لتحديد الجناة واتخاذ أقوى الإجراءات القانونية الممكنة، مؤكدًا التزامه بمحاربة كل أشكال التمييز ودعم لاعبيه وحماية المجتمع الرياضي.

من جانبها، أدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الإساءات العنصرية ضد فوفانا، مشددة على موقفها الحاسم ضد كل أشكال التمييز: "نقف إلى جانب ويسلي فوفانا وتشيلسي في إدانة الإساءات البشعة، لا مكان للعنصرية في لعبتنا أو في المجتمع، وسنواصل دعم اللاعبين الذين يتعرضون لمثل هذه الإساءات".

ورد فوفانا شخصيًا على الإساءات عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً: "2026 وما زال الوضع كما هو، لم يتغير شيء حملاتكم ضد العنصرية كبيرة، لكن لا أحد يفعل شيئًا فعليًا"، معبرًا عن إحباطه من استمرار هذه التصرفات.