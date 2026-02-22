قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
محمد البدوي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن التعرّق عملية فسيولوجية طبيعية تعكس قدرة الجسم على تنظيم حرارته بكفاءة، موضحًا أن انعدام التعرق في بعض الحالات قد يكون علامة تستوجب القلق وإجراء فحص طبي للاطمئنان على الحالة الصحية.

 أدوية لتقليل التعرق

وأشار خلال تقديمه برنامج رب زدني علما على قناة صدى البلد، إلى وجود أدوية تُستخدم لتقليل التعرق، لكنه شدد على ضرورة تناولها تحت إشراف طبي دقيق، نظرًا لما قد تسببه من مضاعفات. 

المتابعة المنتظمة أثناء العلاج

وأوضح أن بعض هذه العقاقير قد تؤثر على وظائف القلب أو الرئتين أو الكلى، ما يستلزم استشارة الطبيب قبل استخدامها والمتابعة المنتظمة أثناء العلاج.

معدلات التعرق 

وبيّن أن معدلات التعرق ترتبط ارتباطًا مباشرًا بدرجات الحرارة؛ إذ تنخفض في الأجواء الباردة، بينما تزداد في الطقس الحار كآلية دفاعية للحفاظ على ثبات درجة حرارة الجسم ومنع ارتفاعها.

 النصائح الطبية المتداولة

كما حذر من الاعتماد على النصائح الطبية المتداولة عبر وسائل الإعلام دون تشخيص شخصي، مؤكدًا أنه لا وجود لما يُسمى بـ"روشتة من التلفزيون"، فكل حالة لها ظروفها الخاصة التي تتطلب تقييمًا مباشرًا من طبيب مختص.

مراجعة الطبيب المختص 

وفيما يخص أمراض الكلى، أوضح أن الإنسان يمكنه أن يعيش حياة طبيعية بكلية واحدة، بشرط أن تكون وظائفها سليمة؛ أما في حال وجود حصوات أو أي مشكلات صحية أخرى، فيجب مراجعة الطبيب المختص لتقييم الحالة بدقة ووضع الخطة العلاجية المناسبة.

الدكتور حسام موافي الحالات الحرجة تقليل التعرق التعرق معدلات التعرق أمراض الكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تفوز بالمشاركة في مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي

مدبولي

وزير التخطيط: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضمان جودة حياة المواطن

كلية الزراعة بجامعة القاهرة

كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحصل على شهادة الأيزو الدولية لنظام إدارة الجودة

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد