حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للبرودة شمالآ دافئ جنوبا نهارًا، فيما يسود ليلا طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وبالنسبة للظواهر الجوية، من المتوقع أن تكون هناك فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على جميع الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الادارية 18 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 19 11

دمنهور 19 10

وادى النطرون 20 11

كفر الشيخ 18 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 18 11

طنطا 18 10

دمياط 20 13

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 12

العريش 18 10

رفح 18 09

رأس سدر 21 13

نخل 21 09

كاترين 18 04

الطور 21 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 25 14

الإسكندرية 18 10

العلمين 17 10

مطروح 16 09

السلوم 17 09

سيوة 19 07

رأس غارب 22 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 16

شلاتين 29 18

حلايب 27 20

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 18

أبــــــرق 29 17

جبل علبة 30 17

رأس حدربة 27 19

الفيوم 20 09

بني سويف 21 08

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 22 10

قنا 23 10

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 10

أبوسمبل 24 10

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 34 21

المدينة 33 18

الرياض 30 13

المنامة 26 18

أبوظبى 29 19

الدوحة 30 18

الكويت 33 17

دمشق 19 04

بيروت 19 14

عمان 14 05

القدس 14 07

غزة 17 12

بغداد 26 12

مسقط 28 22

صنعاء 24 05

الخرطوم 34 17

طرابلس 17 11

تونس 19 10

الجزائر 17 06

الرباط 22 08

نواكشوط 35 21

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 09 03-

إسطنبول 12 04

إسلام آباد 26 12

نيودلهى 28 14

جاكرتا 31 24

بكين 07 05-

كوالالمبور 34 25

طوكيو 22 10

أثينا 14 06

روما 18 06

باريس 16 11

مدريد 18 04

برلين 08 04

لندن 14 09

مونتريال 02- 12-

موسكو 01- 05-

نيويورك 03 04-

واشنطن 04 05-

أديس أبابا 26 12