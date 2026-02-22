قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصوت السديس.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للبرودة شمالآ دافئ جنوبا نهارًا، فيما يسود ليلا طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وبالنسبة للظواهر الجوية، من المتوقع أن تكون هناك فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على جميع الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أمطار رعدية

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أمطار رعدية

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الادارية 18 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 19 11

دمنهور 19 10

وادى النطرون 20 11

كفر الشيخ 18 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 18 11

طنطا 18 10

دمياط 20 13

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 12

العريش 18 10

رفح 18 09

رأس سدر 21 13

نخل 21 09

كاترين 18 04

الطور 21 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 25 14

الإسكندرية 18 10

العلمين 17 10

مطروح 16 09

السلوم 17 09

سيوة 19 07

رأس غارب 22 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 16

شلاتين 29 18

حلايب 27 20

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 18

أبــــــرق 29 17

جبل علبة 30 17

رأس حدربة 27 19

الفيوم 20 09

بني سويف 21 08

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 22 10

قنا 23 10

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 10

أبوسمبل 24 10

أمطار رعدية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 34 21

المدينة 33 18

الرياض 30 13

المنامة 26 18

أبوظبى 29 19

الدوحة 30 18

الكويت 33 17

دمشق 19 04

بيروت 19 14

عمان 14 05

القدس 14 07

غزة 17 12

بغداد 26 12

مسقط 28 22

صنعاء 24 05

الخرطوم 34 17

طرابلس 17 11

تونس 19 10

الجزائر 17 06

الرباط 22 08

نواكشوط 35 21

أمطار رعدية متقطعة علي سواحل كفرالشيخ

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 09 03-

إسطنبول 12 04

إسلام آباد 26 12

نيودلهى 28 14

جاكرتا 31 24

بكين 07 05-

كوالالمبور 34 25

طوكيو 22 10

أثينا 14 06

روما 18 06

باريس 16 11

مدريد 18 04

برلين 08 04

لندن 14 09

مونتريال 02- 12-

موسكو 01- 05-

نيويورك 03 04-

واشنطن 04 05-

أديس أبابا 26 12

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر حالة خليج السويس درجات الحرارة درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق أجهزة جديدة بأسعار معقولة و بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك التفاصيل كاملة

إكسبنج G02

للمرة الأولى.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد