يسمع القرآن.. أمادو ديالو يكشف طقوسه الروحانية قبل مباريات مانشستر يونايتد

كشف الإيفواري أمادو ديالو، لاعب مانشستر يونايتد، عن روتينه الخاص الذي يتبعه قبل كل مباراة، مشيرًا إلى أن الجانب الروحاني يمثل جزءًا أساسيًا من تحضيراته الذهنية والبدنية.

وأوضح ديالو في تصريحات صحفية أنه يبدأ يومه مبكرًا بأداء تمارين الإطالة في منزله، تليها الصلاة، قبل التوجه إلى مركز تدريبات الفريق في كارينجتون، حيث يتناول وجبة خفيفة تتوافق مع توقيت المباراة.

وأشار اللاعب إلى أنه يحرص على الاستماع إلى القرآن الكريم قبل انطلاق المباريات، معتبرًا ذلك مصدرًا للطاقة الإيجابية والدعم المعنوي، مفضلًا هذه العادة على الاستماع إلى الموسيقى في تلك اللحظات الخاصة.

وشدد ديالو على أن هذه الطقوس تساعده في الحفاظ على تركيزه وبناء ثقته على أرض الملعب، موضحًا أن الإعداد النفسي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جاهزية اللاعبين في كرة القدم الحديثة، إلى جانب التحضيرات البدنية التقليدية.