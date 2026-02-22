قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
رياضة

يسمع القرآن.. أمادو ديالو يكشف طقوسه الروحانية قبل مباريات مانشستر يونايتد

أمادو ديالو
أمادو ديالو
إسراء أشرف

كشف الإيفواري أمادو ديالو، لاعب مانشستر يونايتد، عن روتينه الخاص الذي يتبعه قبل كل مباراة، مشيرًا إلى أن الجانب الروحاني يمثل جزءًا أساسيًا من تحضيراته الذهنية والبدنية.

وأوضح ديالو في تصريحات صحفية أنه يبدأ يومه مبكرًا بأداء تمارين الإطالة في منزله، تليها الصلاة، قبل التوجه إلى مركز تدريبات الفريق في كارينجتون، حيث يتناول وجبة خفيفة تتوافق مع توقيت المباراة.

وأشار اللاعب إلى أنه يحرص على الاستماع إلى القرآن الكريم قبل انطلاق المباريات، معتبرًا ذلك مصدرًا للطاقة الإيجابية والدعم المعنوي، مفضلًا هذه العادة على الاستماع إلى الموسيقى في تلك اللحظات الخاصة.

وشدد ديالو على أن هذه الطقوس تساعده في الحفاظ على تركيزه وبناء ثقته على أرض الملعب، موضحًا أن الإعداد النفسي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جاهزية اللاعبين في كرة القدم الحديثة، إلى جانب التحضيرات البدنية التقليدية.

أمادو ديالو ديالو مانشستر يونايتد رمضان شهر رمضان

