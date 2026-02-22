قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
محافظات

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

إبراهيم الهواري

قالت والدة المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بفرد خرطوش، بقرية باسوس في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إن هناك خلافات سابقة بينها وبين المجني عليه وشقيقه تعود إلى نحو عام.


وأضافت أن أبناءها تعرضوا للاعتداء في وقت سابق، مؤكدة أنها ما زالت تتولى علاجهم حتى الآن، على حد قولها.


وأشارت إلى أن نجلها ليس الشخص الظاهر في الفيديو المتداول، مطالبة بالتحقق ممن بينهم عداوات سابقة، مضيفة: لو كان ابني عايز ياخد حقه كان أخده، لكن هما اتصالحوا بعد تحرير محاضر من عام.
من جانبها أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بواقعة التعدي على أب ونجله في منطقة باسوس بالقناطر الخيرية، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وكانت باشرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية إجراءات التحقيق مع المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك عقب عرضهم على النيابة الكلية بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء يشتبه في استخدامها خلال الحادث.

بلاغ بالواقعة 

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن ملابسات واقعة إصابة مالك مصنع ونجله الطفل بطلقات خرطوش وجروح قطعية، إثر مشاجرة نشبت بقرية باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية في القليوبية.


وكان تلقى مركز الشرطة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين برش خرطوش وإصابات متفرقة بالجسم.


وبالفحص وسؤال المجني عليه، اتهم خال زوجته بالاشتراك مع عدد من أنجاله في ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية بينهم، تطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة نارية وبيضاء.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

