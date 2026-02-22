اليوم .. أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء بدلة رقص بالقليوبية

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص" بقرية ميت عاصم، دائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية.

وكانت محكمة استئناف طنطا قد حددت جلسة عاجلة يوم الأحد 22 فبراير، لمحاكمة المتهمين الستة في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص"، وذلك أمام محكمة جنايات بنها، لاتهامهم بارتكاب وقائع خطف واحتجاز وهتك عرض والتعدي على الخصوصية، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة "بدلة الرقص" بقرية ميت عاصم.

قرار الإحالة



وتضمن أمر إحالة المتهمين، وعددهم 6 أشخاص، في القضية التي حملت رقم 1188 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين، وهم «محمود م. ت. ا.» 41 سنة، مشرف إنتاج بمصنع، وآخرون، قاموا في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبل المجني عليه «إسلام محمد» وذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيث توجهوا إلى مسكنه بعد تأكدهم من تواجده، واقتحموه نهارًا على مرئى ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه ملابس نسائية- طعنا فى رجولته وجابوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين لأسلحة بيضاء وأدوات.

وأضاف: «اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان قاموا بخطف المجنى عليه بالقوة والتهديد، وحمله إلى مسكنهم بعيدًا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزًا لأسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة، كما قام المتهمين بأن هتكوا عرض المجنى عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحًا أبيض فى وجهه، وقام آخرون بتقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالًا مخلة على النحو المبين بالتحقيقات.