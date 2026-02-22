رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام

شنَّ نجل الشاه الإيراني المخلوع رضا بهلوى هجومًا حادًا على أوروبا واليسار العالمي في مقابلة مع موقع “Visegrad24” نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً: “لقد حذرت الأوروبيين منذ سنوات عديدة من أن هذا سيصل يومًا ما إلى جوارهم. وتخيلوا ماذا؟ إنه موجود بالفعل".

وأضاف بهلوى، المعارض المقيم في المنفى بالولايات المتحدة والذي دعا مرارًا في الأيام الأخيرة إلى التعبئة ضد الجمهورية الإسلامية: “سيجدون أنفسهم قريبًا مثل إيران. لن يأتي من هذه القوانين الشرعية أي خير".

كما دعا نجل الشاه الإيراني المخلوع الدول الغربية إلى التدخل المباشر ضد نظام آيات الله، قائلاً: “يجب تحييد آليات القمع التي يستخدمها النظام، وعلى رأسها الحرس الثوري، وفرض خنق اقتصادي من خلال تجميد الأصول".

كما دعا إلى طرد الدبلوماسيين، وإغلاق السفارات، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وضمان حرية الوصول إلى الإنترنت، وأخيرًا، الاعتراف بحكومة انتقالية.

وبحسب قوله، فإن النظام الإيراني على وشك الانهيار: “إنها مسألة وقت. لكن الدعم الواضح من العالم للمحتجين من شأنه أن يسرع هذا الانهيار ويقلل من الخسائر في الأرواح. سنخوض معركتنا، لكننا سنكون سعداء بمعرفة أن الغرب يقف إلى جانبنا وليس ضدنا".