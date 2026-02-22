قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شنَّ نجل الشاه الإيراني المخلوع رضا بهلوى هجومًا حادًا على أوروبا واليسار العالمي في مقابلة مع موقع “Visegrad24” نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً: “لقد حذرت الأوروبيين منذ سنوات عديدة من أن هذا سيصل يومًا ما إلى جوارهم. وتخيلوا ماذا؟ إنه موجود بالفعل".

وأضاف بهلوى، المعارض المقيم في المنفى بالولايات المتحدة والذي دعا مرارًا في الأيام الأخيرة إلى التعبئة ضد الجمهورية الإسلامية: “سيجدون أنفسهم قريبًا مثل إيران. لن يأتي من هذه القوانين الشرعية أي خير".

كما دعا نجل الشاه الإيراني المخلوع الدول الغربية إلى التدخل المباشر ضد نظام آيات الله، قائلاً: “يجب تحييد آليات القمع التي يستخدمها النظام، وعلى رأسها الحرس الثوري، وفرض خنق اقتصادي من خلال تجميد الأصول".

كما دعا إلى طرد الدبلوماسيين، وإغلاق السفارات، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وضمان حرية الوصول إلى الإنترنت، وأخيرًا، الاعتراف بحكومة انتقالية.

وبحسب قوله، فإن النظام الإيراني على وشك الانهيار: “إنها مسألة وقت. لكن الدعم الواضح من العالم للمحتجين من شأنه أن يسرع هذا الانهيار ويقلل من الخسائر في الأرواح. سنخوض معركتنا، لكننا سنكون سعداء بمعرفة أن الغرب يقف إلى جانبنا وليس ضدنا".

نجل الشاه الإيرانى المخلوع ​رضا بهلوى أوروبا الولايات المتحدة إيران الحرس الثوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

ترشيحاتنا

فتوح

نجم المقاولون العرب السابق: الانضباط مفتاح عودة فتوح للتألق

محمد شريف

محمد شريف يُهنئ إمام عاشور بعيد ميلاده

ليفربول

مواجهة قوية بين ليفربول ونوتينجهام فورست في البريميرليج

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد