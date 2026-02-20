قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم الجمعة
مباريات اليوم الجمعة
خالد يوسف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات العربية والأوروبية، حيث يشهد الدوري المصري الممتاز قمة مرتقبة قد تؤثر في سباق الصدارة، إلى جانب لقاءات مهمة في الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، فضلًا عن منافسات قوية في الدوريات الخليجية والعربية.


مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

تقام أربع مواجهات قوية في الدوري المصري الممتاز، أبرزها لقاء القمة بين بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، في مباراة قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد شكل المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وجاءت المباريات كالتالي:
• الزمالك ضد حرس الحدود – الساعة 9:30 مساءً - عبر قناة أون تايم سبورتس 1
• بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 9:30 مساءً - عبر قناة أون تايم سبورتس 2


• غزل المحلة ضد زد إف سي - الساعة 9:30 مساءً
• الإسماعيلي ضد وادي دجلة - الساعة 9:30 مساءً. 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

• أتلتيك بيلباو ضد إلتشي - الساعة 10:00 مساءً. 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

• ساسولو ضد هيلاس فيرونا - الساعة 9:45 مساءً. 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

• بريست ضد مارسيليا - الساعة 9:45 مساءً. 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

• ماينز ضد هامبورج - الساعة 9:30 مساءً. 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

• الأخدود ضد القادسية - الساعة 9:00 مساءً


• التعاون ضد الفيحاء - الساعة 9:00 مساءً
• ضمك ضد الشباب - الساعة 9:00 مساءً. 

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

• عجمان ضد الشارقة - الساعة 7:30 مساءً


• الظفرة ضد شباب الأهلي دبي - الساعة 7:30 مساءً
• الوحدة ضد الجزيرة - الساعة 7:30 مساءً. 

مواعيد مباريات الدوري القطري

• السيلية ضد أم صلال - الساعة 8:30 مساءً
• الشحانية ضد قطر - الساعة 8:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري العراقي

• الطلبة ضد القوة الجوية - الساعة 10:15 مساءً
• الغراف ضد دهوك - الساعة 8:00 مساءً
• نوروز ضد النجف - الساعة 8:00 مساءً. 

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

• أولمبي الشلف ضد شباب قسنطينة - الساعة 11:00 مساءً
• شباب بلوزداد ضد مولودية البيض - الساعة 11:00 مساءً
• وفاق سطيف ضد مستقبل الرويسات - الساعة 11:00 مساءً
• مولودية وهران ضد مولودية الجزائر - الساعة 11:00 مساءً


مواعيد مباريات الدوري البحريني

• الأهلي المنامة ضد النجمة المنامة - الساعة 8:00 مساءً
• المحرق ضد البحرين - الساعة 8:00 مساءً

وتشهد مباريات اليوم منافسة قوية في مختلف البطولات، وسط ترقب جماهيري لمواجهات حاسمة قد تؤثر في ترتيب الجداول خلال الجولات المقبلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة مباريات الدوري المصري عشاق كرة القدم الدوريات الخليجية والعربية الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة هبة

لماذا خلقنا الله؟.. إمام مسجد السيدة زينب يجيب على سؤال طفلة

سيدنا علي

من هو محمد بن الحنفية؟.. الأزهر يوضح سيرة فقيه ورع تربى في بيت سيدنا علي

الدكتور عمرو الورداني

قلب جديد في رمضان.. عمرو الورداني يوضح كيفية القضاء على حالة الفراغ الداخلي

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد