مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات العربية والأوروبية، حيث يشهد الدوري المصري الممتاز قمة مرتقبة قد تؤثر في سباق الصدارة، إلى جانب لقاءات مهمة في الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، فضلًا عن منافسات قوية في الدوريات الخليجية والعربية.



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

تقام أربع مواجهات قوية في الدوري المصري الممتاز، أبرزها لقاء القمة بين بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، في مباراة قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد شكل المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وجاءت المباريات كالتالي:

• الزمالك ضد حرس الحدود – الساعة 9:30 مساءً - عبر قناة أون تايم سبورتس 1

• بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 9:30 مساءً - عبر قناة أون تايم سبورتس 2



• غزل المحلة ضد زد إف سي - الساعة 9:30 مساءً

• الإسماعيلي ضد وادي دجلة - الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

• أتلتيك بيلباو ضد إلتشي - الساعة 10:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

• ساسولو ضد هيلاس فيرونا - الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

• بريست ضد مارسيليا - الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

• ماينز ضد هامبورج - الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

• الأخدود ضد القادسية - الساعة 9:00 مساءً



• التعاون ضد الفيحاء - الساعة 9:00 مساءً

• ضمك ضد الشباب - الساعة 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

• عجمان ضد الشارقة - الساعة 7:30 مساءً



• الظفرة ضد شباب الأهلي دبي - الساعة 7:30 مساءً

• الوحدة ضد الجزيرة - الساعة 7:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري القطري

• السيلية ضد أم صلال - الساعة 8:30 مساءً

• الشحانية ضد قطر - الساعة 8:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري العراقي

• الطلبة ضد القوة الجوية - الساعة 10:15 مساءً

• الغراف ضد دهوك - الساعة 8:00 مساءً

• نوروز ضد النجف - الساعة 8:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

• أولمبي الشلف ضد شباب قسنطينة - الساعة 11:00 مساءً

• شباب بلوزداد ضد مولودية البيض - الساعة 11:00 مساءً

• وفاق سطيف ضد مستقبل الرويسات - الساعة 11:00 مساءً

• مولودية وهران ضد مولودية الجزائر - الساعة 11:00 مساءً



مواعيد مباريات الدوري البحريني

• الأهلي المنامة ضد النجمة المنامة - الساعة 8:00 مساءً

• المحرق ضد البحرين - الساعة 8:00 مساءً

وتشهد مباريات اليوم منافسة قوية في مختلف البطولات، وسط ترقب جماهيري لمواجهات حاسمة قد تؤثر في ترتيب الجداول خلال الجولات المقبلة.