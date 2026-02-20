إعلامي يكشف مجموعة الهبوط بالدوري المصري هذا الموسم

كشف الإعلامي هشام حنفي عن مجموعة الهبوط بالدوري المصري هذا الموسم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب هشام حنفي:3 أندية تأكد تواجدها في مجموعة الهبوط بالدوري المصري هذا الموسم حتى الآن الإسماعيلي

وكهرباء الإسماعيلية

وفاركو.

علي الجانب الاخر يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الجمعة في اطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الجمعة في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة عقب خوض 15 مباراة،

بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة.